Топливо в Украине снова меняется в цене. Средняя стоимость бензина А-95 выросла до 73,52 грн за литр.

Несмотря на ожидания экспертов относительно постепенного удешевления топлива, новая неделя на украинском рынке началась неоднозначно. Бензин снова прибавил в цене, тогда как дизельное топливо и автогаз несколько подешевели. Фокус рассказывает, что происходит на АЗС и каких цен водителям стоит ожидать 12 мая.

Цены на топливо — что произошло на рынке

На прошлой неделе в Украине наблюдалось стремительное подорожание топлива. Это произошло из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке, которая повлияла на закупочные цены и ожидания трейдеров.

Перед выходными ситуация частично стабилизировалась и отдельные сети АЗС начали снижать стоимость бензина и дизельного топлива. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что топливо может продолжить дешеветь.

Важно

По его оценкам, с 9 мая дизельное топливо должны были начать отгружать оптом примерно по 74 грн за литр. Если такая цена закрепится на рынке, то в течение 7-10 дней дизель на АЗС может подешеветь до 80-82 грн/л.

Однако 11 мая рынок продемонстрировал другую динамику: бензин снова подорожал, тогда как дизель и автогаз незначительно снизились в цене.

По данным портала "Минфин", средние цены на топливо в понедельник, 11 мая, составляли:

бензин А-95 премиум — 77,87 грн/л (+0,98);

бензин А-95 — 73,52 грн/л (+0,45);

бензин А-92 — 67,13 грн/л (+0,74);

дизельное топливо — 87,81 грн/л (-0,22);

автомобильный газ — 48,38 грн/л (-0,03).

Будут ли новые цены на АЗС 12 мая

Большинство крупных сетей АЗС, вероятно, пока будут удерживать цены на бензин и дизель примерно на прежнем уровне. В то же время разница между отдельными операторами рынка остается существенной: премиальные марки бензина уже приближаются к 88 грн/л, а дизель в некоторых сетях стоит более 92 грн/л.

Ожидается, что 12 мая цены в основных сетях АЗС будут такими:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л

Украина возобновила поставки топлива из Венгрии и Словакии

Словакия и Венгрия снова поставляют Украине топливо. Однако, как сообщил Сергей Куюн в комментарии Укринформу, это не будет иметь влияния на розничные цены.

"Уже восстановили. На цены это не повлияет, ведь там мы тоже покупаем по рыночной стоимости", — рассказал он.

По словам эксперта, возобновление импорта из Венгрии и Словакии поможет усилить стабильность внутреннего рынка благодаря дополнительному разнообразию маршрутов поставок.

Напомним, сети АЗС Украины не начали активно снижать цены на топливо после того, как упала стоимость нефти на мировых рынках. Как объяснили в Национальном банке, это произошло из-за инерционности ценообразования, а также влияние запасов, сформированных в период пиковых цен.