14 мая не ожидаются колебания цен на АЗС. Стабильная ситуация наблюдается как на рынке топлива в Украине, так и на мировом рынке нефти.

Рынок топлива в Украине не демонстрирует стремительных колебаний. АЗС сдерживают стоимость дизельного топлива, бензина и автогаза, а незначительные корректировки могут происходить лишь в отдельных случаях. При этом существенных изменений не наблюдается и на нефтяном рынке.

Какая стоимость бензина и дизеля 14 мая

В четверг, 14 мая, водители вряд ли увидят резкие изменения на стелах АЗС. Большинство операторов уже несколько дней подряд удерживают цены на бензин, дизельное топливо и автогаз на стабильном уровне.

По данным портала "Минфин", 13 мая средняя цена бензина А-95 в Украине составила 73,57 грн/л (+0,03), а дизельного топлива — 87,74 грн/л (-0,01).

14 мая заправить транспортное средство можно будет по следующим ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Что происходит с ценами на нефть

Нефтяной рынок сейчас находится в режиме ожидании. Reuters пишет, что 13 мая фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,1%, до 107,62 доллара за баррель. В то же время американская West Texas Intermediate подорожала на 0,9%, до 103,09 доллара за баррель.

Инвесторы сосредоточены на неустойчивом прекращении огня на Ближнем Востоке, а также на встречах в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином. Дополнительным фактором для рынка, как сообщает Reuters, стала информация Управления энергетической информации США о том, что запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 4,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2,1 млн баррелей

Запасы бензина в США также снизились сильнее прогнозов — на 4,1 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов, в частности дизельного топлива и мазута, выросли на 0,2 млн баррелей, хотя рынок ожидал их сокращения.

Ранее Фокус писал, что в Украине прогнозировали снижение цен на топливо. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, наибольшие изменения может претерпеть дизель.