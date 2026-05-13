После стремительного подорожания бензина крупные сети АЗС взяли паузу и преимущественно не меняют цены. Какая стоимость топлива 13 мая — читайте в обзоре.

В Украине на рынке топлива появились признаки стабилизации после стремительного подорожания бензина. Крупнейшие сети АЗС 13 мая преимущественно удерживают цены на прежнем уровне, не спеша их менять. Фокус выяснил сколько стоит заправить транспортное средство 13 мая.

Цены на АЗС — сколько стоят бензин и дизель

13 мая крупные топливные сети продолжают сдерживать цены. Самая низкая цена на бензин А-95 зафиксирована на АЗС "Укрнафта" — 71,90 грн/л. Дороже всего А-95 стоит в сетях WOG, OKKO и SOCAR — по 77,90 грн/л.

Важно

"Спрос в 10 раз выше": в РФ начался дефицит бензина после ударов украинских дронов по НПЗ

Дизельное топливо в крупных сетях стоит от 86,90 до 89,90 грн/л, а премиальные виды дизеля достигают 92,90 грн/л.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

Відео дня

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 88,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Обратите внимание, что стоимость топлива на АЗС может отличаться в зависимости от региона.

Почему цены на топливо не упали после удешевления нефти — объяснение НБУ

Несмотря на удешевление нефти на мировых рынках, украинским водителям не удалось увидеть снижение стоимости топлива на АЗС. В Национальном банке объяснили, что прежде всего это связано с инерционностью ценообразования.

Кроме того, на рынке еще реализуются значительные объемы топлива, которые были закуплены или законтрактованы ранее. Операторы АЗС продают ресурсы, себестоимость которых была сформирована по более высоким ценам, что и сдерживает снижение стоимости для конечных потребителей.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал снижение цен на топливо. По его словам, наибольшие изменения может претерпеть стоимость дизеля.