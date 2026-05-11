Через енергетичну кризу одна з країн світу повертає практики часів пандемії.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян країни до економії пального та обмеження витрат на тлі різкого зростання цін на нафту через війну навколо Ірану. Влада побоюється посилення тиску на валютні резерви та економіку країни. Про це повідомляє Bloomberg.

В Індії закликають менше користуватися бензином і дизелем

Під час виступу в місті Гайдарабад Моді заявив, що громадяни мають "використовувати бензин, дизель і газ з максимальною обережністю", аби скоротити витрати іноземної валюти та пом’якшити наслідки глобальної енергетичної кризи.

За словами прем’єра, країні варто повернутися до деяких практик часів пандемії COVID-19, зокрема працювати дистанційно, проводити онлайн-зустрічі, скорочувати непотрібні поїздки.

Також Моді закликав фермерів зменшити використання хімічних добрив, а громадян тимчасово відмовитися від необов’язкових закордонних подорожей та купівлі золота.

Нарендра Моді Фото: AFP

Ціни на нафту тиснуть на економіку

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі, тому різке подорожчання енергоносіїв особливо болісно позначається на економіці країни.

За оцінками індійського центробанку кожне зростання цін на нафту на 10% знижує економічне зростання приблизно на 0,15%, а інфляція водночас прискорюється на 0,3%.

На тлі енергетичної нестабільності індійська рупія вже оновила історичний мінімум. У понеділок валюта впала до рекордного рівня — понад 95 рупій за долар.

Інвестори виводять гроші з країни

За даними Bloomberg, іноземні інвестори вже вивели з індійського фондового ринку майже 22 мільярди доларів — це більше, ніж під час рекордного відтоку капіталу у 2025 році.

Через це економісти почали погіршувати прогнози щодо розвитку економіки країни. Якщо уряд Індії все ще очікує зростання ВВП на рівні 6,8-7,2%, то міжнародні аналітики вже прогнозують суттєве уповільнення.

Влада намагається стримати кризу

Індійський уряд уже схвалив пакет підтримки для бізнесу та авіакомпаній на 181 мільярд рупій (бизько 83,3 млрд грн — ред.). Також резервний банк країни намагався стримати падіння національної валюти, обмежуючи валютні операції банків.

Попри це опозиція різко розкритикувала заяви Моді. Представники опозиційних партій заявили, що заклики до "жертв з боку населення" свідчать про провал економічної політики уряду.

