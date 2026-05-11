Из-за энергетического кризиса одна из стран мира возвращает практики времен пандемии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны к экономии топлива и ограничению расходов на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана. Власти опасаются усиления давления на валютные резервы и экономику страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В Индии призывают меньше пользоваться бензином и дизелем

Во время выступления в городе Гайдарабад Моди заявил, что граждане должны "использовать бензин, дизель и газ с максимальной осторожностью", чтобы сократить расходы иностранной валюты и смягчить последствия глобального энергетического кризиса.

По словам премьера, стране стоит вернуться к некоторым практикам времен пандемии COVID-19, в частности работать дистанционно, проводить онлайн-встречи, сокращать ненужные поездки.

Также Моди призвал фермеров уменьшить использование химических удобрений, а граждан временно отказаться от необязательных зарубежных путешествий и покупки золота.

Нарендра Моди Фото: AFP

Цены на нефть давят на экономику

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому резкое подорожание энергоносителей особенно болезненно сказывается на экономике страны.

По оценкам индийского центробанка каждый рост цен на нефть на 10% снижает экономический рост примерно на 0,15%, а инфляция при этом ускоряется на 0,3%.

На фоне энергетической нестабильности индийская рупия уже обновила исторический минимум. В понедельник валюта упала до рекордного уровня — более 95 рупий за доллар.

Инвесторы выводят деньги из страны

По данным Bloomberg, иностранные инвесторы уже вывели с индийского фондового рынка почти 22 миллиарда долларов — это больше, чем во время рекордного оттока капитала в 2025 году.

Из-за этого экономисты начали ухудшать прогнозы по развитию экономики страны. Если правительство Индии все еще ожидает роста ВВП на уровне 6,8-7,2%, то международные аналитики уже прогнозируют существенное замедление.

Власти пытаются сдержать кризис

Индийское правительство уже одобрило пакет поддержки для бизнеса и авиакомпаний на 181 миллиард рупий (около 83,3 млрд грн — ред.). Также резервный банк страны пытался сдержать падение национальной валюты, ограничивая валютные операции банков.

Несмотря на это оппозиция резко раскритиковала заявления Моди. Представители оппозиционных партий заявили, что призывы к "жертвам со стороны населения" свидетельствуют о провале экономической политики правительства.

