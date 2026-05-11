В одной из крупнейших экономик мира призвали сократить поездки и расходы на топливо из-за нефтяного кризиса
Из-за энергетического кризиса одна из стран мира возвращает практики времен пандемии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны к экономии топлива и ограничению расходов на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана. Власти опасаются усиления давления на валютные резервы и экономику страны. Об этом сообщает Bloomberg.
В Индии призывают меньше пользоваться бензином и дизелем
Во время выступления в городе Гайдарабад Моди заявил, что граждане должны "использовать бензин, дизель и газ с максимальной осторожностью", чтобы сократить расходы иностранной валюты и смягчить последствия глобального энергетического кризиса.
По словам премьера, стране стоит вернуться к некоторым практикам времен пандемии COVID-19, в частности работать дистанционно, проводить онлайн-встречи, сокращать ненужные поездки.
Также Моди призвал фермеров уменьшить использование химических удобрений, а граждан временно отказаться от необязательных зарубежных путешествий и покупки золота.
Цены на нефть давят на экономику
Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому резкое подорожание энергоносителей особенно болезненно сказывается на экономике страны.
По оценкам индийского центробанка каждый рост цен на нефть на 10% снижает экономический рост примерно на 0,15%, а инфляция при этом ускоряется на 0,3%.
На фоне энергетической нестабильности индийская рупия уже обновила исторический минимум. В понедельник валюта упала до рекордного уровня — более 95 рупий за доллар.
Инвесторы выводят деньги из страны
По данным Bloomberg, иностранные инвесторы уже вывели с индийского фондового рынка почти 22 миллиарда долларов — это больше, чем во время рекордного оттока капитала в 2025 году.
Из-за этого экономисты начали ухудшать прогнозы по развитию экономики страны. Если правительство Индии все еще ожидает роста ВВП на уровне 6,8-7,2%, то международные аналитики уже прогнозируют существенное замедление.
Власти пытаются сдержать кризис
Индийское правительство уже одобрило пакет поддержки для бизнеса и авиакомпаний на 181 миллиард рупий (около 83,3 млрд грн — ред.). Также резервный банк страны пытался сдержать падение национальной валюты, ограничивая валютные операции банков.
Несмотря на это оппозиция резко раскритиковала заявления Моди. Представители оппозиционных партий заявили, что призывы к "жертвам со стороны населения" свидетельствуют о провале экономической политики правительства.
