Іранський газовоз прорвав лінію блокади США, — Bloomberg

Іранський газовоз Tara Gas пройшов через район американської блокади в Аравійському морі, попри посилений контроль ВМС США над судноплавством поблизу Ормузької протоки. Судно перевозило скраплений нафтовий газ (LPG) із Ірану.

Газовоз, який пройшов повз крізь блокаду, оголошену минулого місяця ВМС США, і раніше перевозив іранські вантажі. Судно викликало нову хвилю напруги навколо безпеки судноплавства в регіоні Близького Сходу, повідомляє Bloomberg.

Офіційна лінія блокади США, що простягається від оманського порту Рас-ель-Хадд до ірано-пакистанського кордону, і наразі пливе в південно-східному напрямку Аравійським морем. Відколи США оголосили про запровадження блокади у відповідь на посилення контролю Ірану над Ормузькою протокою, військові кораблі перехопили деякі судна далеко за цією лінією. Але вона залишається орієнтиром для капітанів та власників суден.

Судноплавство на Близькому Сході дуже змінилося з кінця лютого, коли США та Ізраїль розпочали удари по Ірану. Судна, які прагнуть пройти Ормузькою протокою та Оманською затокою, тепер повинні враховувати конкуруючі вимоги військово-морських сил обох країн, інакше їм загрожує напад або захоплення. Блокада США продовжує чинити тиск на Ормузьку протоку.

Зв'язки з Іраном компанії Tara Gas, яка раніше називалася Gas Global, виділила правозахисна група United Against Nuclear Iran та деякі сенатори США. Під час свого поточного рейсу Tara Gas вивезла іранський скраплений нафтовий газ на початку травня, згідно з поточними оцінками платформ відстеження суден Kpler та Vortexa.

Центральне командування США заявило у вівторок, що з початку блокади перенаправило 65 комерційних суден та вивело з ладу чотири. Згідно з базою даних Equasis, власником судна є Global Gas Inc., яка базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. Її менеджером вказано Matrix Maritime Solutions FZE, адреса якої така ж, як у Global Gas.

Нагадаємо, що Іран частково заблокував Ормузьку протоку на тлі конфлікту зі США та Ізраїлем. Через загрозу атак кілька нафтових танкерів, зокрема Agios Fanourios I та Kiara M, пройшли протоку з вимкненими трекерами та перевезли мільйони барелів іракської й еміратської нафти.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп оголосив про запуск проєкту “Свобода” для виведення заблокованих суден з Ормузької протоки. Центральне командування США планувало залучити до операції 15 тисяч військових, есмінці та понад 100 літаків.