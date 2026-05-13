Иранский газовоз прорвал линию блокады США, — Bloomberg

Иранский газовоз Tara Gas прошел через район американской блокады в Аравийском море, несмотря на усиленный контроль ВМС США над судоходством вблизи Ормузского пролива. Судно перевозило сжиженный нефтяной газ (LPG) из Ирана.

Газовоз, который прошел мимо сквозь блокаду, объявленную в прошлом месяце ВМС США, и ранее перевозил иранские грузы. Судно вызвало новую волну напряжения вокруг безопасности судоходства в регионе Ближнего Востока, сообщает Bloomberg.

Официальная линия блокады США, простирающаяся от оманского порта Рас-эль-Хадд до ирано-пакистанской границы, и сейчас плывет в юго-восточном направлении по Аравийскому морю. С тех пор как США объявили о введении блокады в ответ на усиление контроля Ирана над Ормузским проливом, военные корабли перехватили некоторые суда далеко за этой линией. Но она остается ориентиром для капитанов и владельцев судов.

Судоходство на Ближнем Востоке очень изменилось с конца февраля, когда США и Израиль начали удары по Ирану. Суда, стремящиеся пройти через Ормузский пролив и Оманский залив, теперь должны учитывать конкурирующие требования военно-морских сил обеих стран, иначе им грозит нападение или захват. Блокада США продолжает оказывать давление на Ормузский пролив.

Связи с Ираном компании Tara Gas, которая ранее называлась Gas Global, выделила правозащитная группа United Against Nuclear Iran и некоторые сенаторы США. Во время своего текущего рейса Tara Gas вывезла иранский сжиженный нефтяной газ в начале мая, согласно текущим оценкам платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa.

Центральное командование США заявило во вторник, что с начала блокады перенаправило 65 коммерческих судов и вывело из строя четыре. Согласно базе данных Equasis, владельцем судна является Global Gas Inc., которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее менеджером указана Matrix Maritime Solutions FZE, адрес которой такой же, как у Global Gas.

Напомним, что Иран частично заблокировал Ормузский пролив на фоне конфликта с США и Израилем. Из-за угрозы атак несколько нефтяных танкеров, в частности Agios Fanourios I и Kiara M, прошли пролив с выключенными трекерами и перевезли миллионы баррелей иракской и эмиратской нефти.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Свобода" для вывода заблокированных судов из Ормузского пролива. Центральное командование США планировало привлечь к операции 15 тысяч военных, эсминцы и более 100 самолетов.