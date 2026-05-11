Танкеры с нефтью прорвались через Ормузский пролив: как они обманули Иран, — Reuters

Три нефтяных танкера на прошлой неделе и в воскресенье прошли через Ормузский пролив с выключенными трекерами, чтобы избежать возможных атак Ирана. Судна перевозили миллионы баррелей иракской и эмиратской нефти.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Kpler и LSEG.

По данным агентства, два сверхбольших нефтяных танкера — Agios Fanourios I и Kiara M — в воскресенье покинули Персидский залив через Ормузский пролив. Каждый из них перевозил по 2 миллиона баррелей иракской нефти.

Танкер Agios Fanourios I направляется во Вьетнам, где 26 мая должен разгрузиться на нефтеперерабатывающем комплексе Nghi Son. Reuters пишет, что после загрузки нефти Basrah Medium 17 апреля судно по меньшей мере дважды не смогло пройти пролив.

Отдельно танкер Kiara M под флагом Сан-Марино также покинул залив с выключенным транспондером. Куда именно он доставит 2 миллиона баррелей нефти Basrah, пока неизвестно. Издание отмечает, что судном управляет компания из Шанхая, а владелец зарегистрирован на Маршалловых Островах.

Еще один танкер — Basrah Energy — загрузил 2 миллиона баррелей нефти Upper Zakum в терминале Zirku компании ADNOC 1 мая и прошел Ормузский пролив 6 мая. По данным Kpler, 8 мая судно разгрузило нефть в терминале Fujairah Oil Tanker Terminals.

Reuters пишет, что ADNOC и ее покупатели в последнее время отправили через Ормузский пролив несколько танкеров с нефтью, пытаясь вывезти сырье, которое застряло в заливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фокус сообщал, что Иран на фоне успешного блокирования Ормузского пролива решил увеличить количество список своих требований. Теперь Тегеран требует признать суверенитет над Ормузским проливом.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Напомним, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".