Танкери з нафтою прорвались через Ормузьку протоку: як вони обдурили Іран, — Reuters

Три нафтові танкери минулого тижня та в неділю пройшли через Ормузьку протоку з вимкненими трекерами, щоб уникнути можливих атак Ірану. Судна перевозили мільйони барелів іракської та еміратської нафти.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані Kpler і LSEG.

За даними агентства, два надвеликі нафтові танкери — Agios Fanourios I та Kiara M — у неділю залишили Перську затоку через Ормузьку протоку. Кожен із них перевозив по 2 мільйони барелів іракської нафти.

Танкер Agios Fanourios I прямує до В’єтнаму, де 26 травня має розвантажитися на нафтопереробному комплексі Nghi Son. Reuters пише, що після завантаження нафти Basrah Medium 17 квітня судно щонайменше двічі не змогло пройти протоку.

Окремо танкер Kiara M під прапором Сан-Марино також залишив затоку з вимкненим транспондером. Куди саме він доставить 2 мільйони барелів нафти Basrah, наразі невідомо. Видання зазначає, що судном керує компанія із Шанхаю, а власник зареєстрований на Маршаллових Островах.

Ще один танкер — Basrah Energy — завантажив 2 мільйони барелів нафти Upper Zakum у терміналі Zirku компанії ADNOC 1 травня та пройшов Ормузьку протоку 6 травня. За даними Kpler, 8 травня судно розвантажило нафту в терміналі Fujairah Oil Tanker Terminals.

Reuters пише, що ADNOC та її покупці останнім часом відправили через Ормузьку протоку кілька танкерів з нафтою, намагаючись вивезти сировину, яка застрягла у затоці через конфлікт на Близькому Сході.

Фокус повідомляв, що Іран на фоні успішного блокування Ормузької протоки вирішив збільшити кількість список своїх вимог. Тепер Тегеран вимагає визнати суверенітет над Ормузькою протокою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Нагадаємо, що Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав і їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".