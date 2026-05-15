После паузы на украинских АЗС снова изменились цены на топливо. Какая стоимость дизеля и бензина 15 мая — читайте в обзоре.

После нескольких дней паузы на украинских АЗС снова зафиксировали изменения стоимости топлива. Часть сетей продолжает удерживать цены на бензин, дизель и автогаз, однако отдельные операторы уже скорректировали прайсы. В то же время на мировом рынке нефти котировки пошли вниз после сообщений о возобновлении прохода судов через Ормузский пролив.

Цены на АЗС — какая стоимость топлива 15 мая

Большинство крупных операторов АЗС в Украине пока не спешат массово пересматривать цены на топливо. В сетях WOG, OKKO, UPG и SOCAR стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась без существенных изменений.

Зато BVS повысила цены на бензин на 1 грн за литр. Подорожали бензин А-95, А-95 PRO и А-98. В то же время "Укрнафта" снизила стоимость бензина 95 Energy на 3 грн.

Сети АЗС пересмотрели стоимость топлива

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 71,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л (+1,00);

бензин А-98 — 80,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Какие цены на нефть

На мировом рынке нефти 14 мая котировки снизились. Это произошло после сообщений иранских государственных СМИ о том, что около 30 судов пересекли Ормузский пролив. Кроме того, полуофициальное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран начал разрешать транзит отдельным китайским судам.

На ситуацию также повлияли заявления Белого дома после встречи президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином. Там сообщили, что оба лидера согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей.

По данным Reuters, после предыдущего максимума на уровне 107,13 доллара за баррель фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,6%, до 105,03 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,5%, до 100,50 доллара за баррель.

По данным Reuters, после предыдущего максимума на уровне 107,13 доллара за баррель фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,6%, до 105,03 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,5%, до 100,50 доллара за баррель.