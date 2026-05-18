Мировые цены на нефть резко выросли после новых геополитических сигналов, однако украинские АЗС пока не спешат менять стоимость топлива.

Рынок нефти 15 мая продемонстрировал стремительный рост. На фоне геополитического напряжения и заявлений по поставкам энергоносителей котировки Brent и WTI пошли вверх, что потенциально может повлиять и на украинский рынок топлива. В то же время сети АЗС в Украине пока демонстрируют относительную стабильность. Фокус рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и автогаз на украинских АЗС в понедельник, 18 мая.

Стоимость дизельного топлива и бензина 18 мая

Украинские сети АЗС пока не демонстрируют резких ценовых колебаний. Ожидается, что 18 мая водители увидят следующие цены на бензин, дизель и автогаз:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 71,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Стоит учитывать, что приведенные цены являются наиболее распространенными в сетях АЗС. В разных регионах Украины стоимость топлива может отличаться

Цены на нефть — что происходило на мировом рынке

В пятницу, 15 мая, мировой нефтяной рынок резко отреагировал на геополитические сигналы. Reuters пишет, что рост цен произошел из-за заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай заинтересован в закупке американской нефти. Дополнительное давление на рынок создали опасения относительно возможных нападений на суда, несмотря на заявления Ирана о прохождении 30 судов через Ормузский пролив.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,94% — до 108,83 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 3,47% — до 104,67 доллара за баррель.

Ранее Фокус писал, что даже после удешевления нефти на мировых рынках цены на топливо на украинских АЗС не снизились. Как объяснили в НБУ, это связано с инерционностью ценообразования, а также влиянием запасов топлива, сформированных в период пиковых цен.