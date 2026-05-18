Нефть резко подорожала: что будет с ценами на бензин и дизель в Украине 18 мая
Мировые цены на нефть резко выросли после новых геополитических сигналов, однако украинские АЗС пока не спешат менять стоимость топлива.
Рынок нефти 15 мая продемонстрировал стремительный рост. На фоне геополитического напряжения и заявлений по поставкам энергоносителей котировки Brent и WTI пошли вверх, что потенциально может повлиять и на украинский рынок топлива. В то же время сети АЗС в Украине пока демонстрируют относительную стабильность. Фокус рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и автогаз на украинских АЗС в понедельник, 18 мая.
Стоимость дизельного топлива и бензина 18 мая
Украинские сети АЗС пока не демонстрируют резких ценовых колебаний. Ожидается, что 18 мая водители увидят следующие цены на бензин, дизель и автогаз:
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 71,90 грн/л;
- бензин А-95 — 71,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 77,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 77,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 90,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,70 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 82,90 грн/л;
- бензин upg95 — 76,90 грн/л;
- бензин А-95 — 74,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;
- дизель upg — 88,90 грн/л;
- газ — 47,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;
- бензин А-95 — 77,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Стоит учитывать, что приведенные цены являются наиболее распространенными в сетях АЗС. В разных регионах Украины стоимость топлива может отличаться
Цены на нефть — что происходило на мировом рынке
В пятницу, 15 мая, мировой нефтяной рынок резко отреагировал на геополитические сигналы. Reuters пишет, что рост цен произошел из-за заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай заинтересован в закупке американской нефти. Дополнительное давление на рынок создали опасения относительно возможных нападений на суда, несмотря на заявления Ирана о прохождении 30 судов через Ормузский пролив.
По данным Investing.com, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,94% — до 108,83 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 3,47% — до 104,67 доллара за баррель.
Ранее Фокус писал, что даже после удешевления нефти на мировых рынках цены на топливо на украинских АЗС не снизились. Как объяснили в НБУ, это связано с инерционностью ценообразования, а также влиянием запасов топлива, сформированных в период пиковых цен.