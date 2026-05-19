Після різкого стрибка цін на нафту українські АЗС почали переписувати цінники. Скільки коштує бензин і дизель 19 травня — читайте в огляді.

Український ринок пального вкотре відреагував на події на світовому ринку нафти. Після різкого подорожчання сировини низка мереж АЗС 18 травня підняла ціни на бензин. Фокус з’ясував, що чекати 19 травня.

Ціни на нафту досягли двотижневого максимуму

18 травня ситуація на нафтовому ринку залишалася нестабільною. Як пише Reuters, нафтові котирування зростали на тлі того, що переговори щодо припинення війни з Іраном зайшли в глухий кут після атаки на атомну електростанцію в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,84%, до 111,27 долара за барель. Водночас вони не досягли позначки у 112 доларів, яка стала б найвищим показником із 5 травня.

Американська нафта West Texas Intermediate під час торгів ціна WTI дорожчала до 108,70 долара за барель — найвищого рівня з 30 квітня.

Згодом котирування почали знижуватися. За даними Investing.com, о 15:30 ф’ючерси на Brent опустилися до 107,55 долара за барель, а WTI — до 99,06 долара за барель.

Однак пізніше нафта знову почала дорожчати. Станом на 18:00 ф’ючерси на WTI зросли до 102,16 долара за барель, тоді як Brent піднялася до 110,27 долара за барель.

Через такі коливання на нафтовому ринку в Україні може зрости вартість пального

NYT пише, що такі коливання відбуваються через те, що інвестори аналізують сигнали з Вашингтона та Тегерана щодо майбутнього нестійкого припинення вогню. Оскільки президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах нову погрозу щодо ударів по Ірану, заявивши, що "для Ірану час спливає" і країні варто діяти швидко.

Тоді як напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim припустило, що санкції США щодо іранської нафти можуть бути тимчасово послаблені.

Нові ціни на АЗС — скільки коштує пальне 19 травня

Різкі коливання цін на нафту впливають і на український паливний ринок. Напередодні в Україні вже зафіксували помітне зростання цін на пальне. У деяких мережах бензин подорожчав одразу на 4 грн за літр.

В Україні спостерігалося подорожчання бензину

19 травня очікується, що великі мережі АЗС продаватимуть пальне за такими цінами:

“Укрнафта":

бензин 95 Energy — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-92 — 67,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 81,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 81,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 88,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 81,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 88,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 88,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Нагадаємо, у травні українцям почали надходити виплати за програмою “Національний кешбек” з урахування кешбеку за купівлю пального.