Світові ціни на нафту знову пішли вгору через напругу навколо Ірану. Чи вплине це на вартість бензину і дизеля в Україні 22 травня — читайте в огляді.

Нестабільність на світовому нафтовому ринку відбивається на вартості пального в Україні. За останній робочий тиждень середня ціна бензину зросла на 1,33 грн за літр, а преміальні марки подорожчали на 70 копійок, тоді як дизельне пальне поки що залишилося без змін.

Ціни на нафту — чому відбулось чергове подорожчання

Світовий ринок нафти продовжує бути під тиском геополітичної напруги. У четвер, 21 травня, котирування нафти зросли більш ніж на 1%. Reuters пише, що сталося це після того, як Верховний лідер Ірану видав директиву не відправляти за кордон уран, збагачений майже до збройового рівня.

За даними агентства, таке рішення посилює позицію Тегерана щодо однієї з ключових вимог США на переговорах. Це може ускладнити дипломатичні зусилля та підвищити ризики нової ескалації.

На цьому тлі ф’ючерси на Brent зросли на 1,39 долара, або 1,3%, до 106,41 долара за барель. Американська WTI подорожчала на 1,56 долара, або 1,6%, до 99,82 долара за барель.

Напередодні, 20 травня, обидва еталонні сорти нафти втратили близько 5,6% і опустилися до найнижчого рівня за понад тиждень. Причиною стали заяви президента США Дональда Трампа про те, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії.

Ціни на АЗС — яка вартість бензину і дизеля

В Україні оператори АЗС продовжують коригувати ціни на бензин. Найпомітніше за тиждень подорожчав звичайний бензин А-95, тоді як дизельне пальне поки не демонструє суттєвих змін.

Водночас на ринку є й точкові зниження. Зокрема, 21 травня "Укрнафта" знизила вартість бензину 95 Energy одразу на 3 гривні.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного пального, виробленого з російської нафти, як виняток із санкційного режиму. Таке рішення ухвалили на тлі стрімкого подорожчання пального та зростання тиску на авіакомпанії й домогосподарства через напружену ситуацію на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.