Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Економіка Ситуація з бензином в Україні

На АЗС нові ціни: яку вартість бензину та дизеля встановили 21 травня

Ціни на бензин продовжують зростати в Україні
В Україні мережі АЗС продовжують переглядати ціни на бензин | Фото: freepik

На деяких українських АЗС ціна бензину А-95 уже наблизилася до 80 грн за літр, а преміальні марки пального коштують майже 90 грн.

В Україні оператори паливного ринку продовжують переписувати ціни на бензин. Це відбувається на тлі різких коливань нафтових котирувань, які гостро реагують на заяви політиків і геополітичну напруженість.

Що відбувається з цінами на нафту

20 травня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном завершиться "дуже швидко". Після цього на нафтовому ринку відбулося зниженням котирувань. У середу ціни на нафту становили:

  • Brent — 108,12 долара за барель (-2,00%);
  • WTI — 102,44 долара за барель (-0,91%).

Ціни на АЗС України 21 травня

Після останніх переглядів вартість бензину А-95 на деяких українських АЗС досягла 79,90 грн за літр, а преміальні марки бензину коштують ще дорожче — до 89,90 грн за літр.

Відео дня
На деяких АЗС вартість бензину А-95 досягла 79,90 грн за літр
На деяких АЗС вартість бензину А-95 досягла 79,90 грн за літр
Фото: vesti.ua

21 травня на українських АЗС очікуються такі ціни:

"Укрнафта":

  • бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 73,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 68,90 грн/л;
  • бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 86,90 грн/л;
  • дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 46,90 грн/л.

WOG:

  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 89,90 грн/л;
  • дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;
  • бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 89,90 грн/л;
  • дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 48,90 грн/л.

BVS:

  • бензин А-95 — 76,90 грн/л;
  • бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;
  • бензин А-98 — 82,90 грн/л;
  • бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
  • дизельне пальне — 87,90 грн/л;
  • дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;
  • автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

  • бензин upg100 — 84,90 грн/л;
  • бензин upg95 — 78,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 76,90 грн/л;
  • дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;
  • дизель upg — 88,90 грн/л;
  • газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

  • бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;
  • дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;
  • дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше експерти прогнозували, що у травні пальне на АЗС дорожчатиме, але не настільки стрімко, як це відбувається під впливом ситуації на світових ринках.