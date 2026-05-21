На некоторых украинских АЗС цена бензина А-95 уже приблизилась к 80 грн за литр, а премиальные марки топлива стоят почти 90 грн.

В Украине операторы топливного рынка продолжают переписывать цены на бензин. Это происходит на фоне резких колебаний нефтяных котировок, которые остро реагируют на заявления политиков и геополитическую напряженность.

Что происходит с ценами на нефть

20 мая президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится "очень быстро". После этого на нефтяном рынке произошло снижением котировок. В среду цены на нефть составляли:

Brent — 108,12 доллара за баррель (-2,00%);

WTI — 102,44 доллара за баррель (-0,91%).

Цены на АЗС Украины 21 мая

После последних пересмотров стоимость бензина А-95 на некоторых украинских АЗС достигла 79,90 грн за литр, а премиальные марки бензина стоят еще дороже — до 89,90 грн за литр.

Відео дня

На некоторых АЗС стоимость бензина А-95 достигла 79,90 грн за литр Фото: vesti.ua

21 мая на украинских АЗС ожидаются следующие цены:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-92 — 68,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,90 грн/л;

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее эксперты прогнозировали, что в мае топливо на АЗС будет дорожать, но не столь стремительно, как это происходит под влиянием ситуации на мировых рынках.