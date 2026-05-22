Мировые цены на нефть снова пошли вверх из-за напряжения вокруг Ирана. Повлияет ли это на стоимость бензина и дизеля в Украине 22 мая — читайте в обзоре.

Нестабильность на мировом нефтяном рынке отражается на стоимости топлива в Украине. За последнюю рабочую неделю средняя цена бензина выросла на 1,33 грн за литр, а премиальные марки подорожали на 70 копеек, тогда как дизельное топливо пока осталось без изменений.

Цены на нефть — почему произошло очередное подорожание

Мировой рынок нефти продолжает быть под давлением геополитического напряжения. В четверг, 21 мая, котировки нефти выросли более чем на 1%. Reuters пишет, что произошло это после того, как Верховный лидер Ирана издал директиву не отправлять за границу уран, обогащенный почти до оружейного уровня.

По данным агентства, такое решение усиливает позицию Тегерана по одному из ключевых требований США на переговорах. Это может осложнить дипломатические усилия и повысить риски новой эскалации.

На этом фоне фьючерсы на Brent выросли на 1,39 доллара, или 1,3%, до 106,41 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 1,56 доллара, или 1,6%, до 99,82 доллара за баррель.

Накануне, 20 мая, оба эталонных сорта нефти потеряли около 5,6% и опустились до самого низкого уровня за более чем неделю. Причиной стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии.

Цены на АЗС — какая стоимость бензина и дизеля

В Украине операторы АЗС продолжают корректировать цены на бензин. Заметнее всего за неделю подорожал обычный бензин А-95, тогда как дизельное топливо пока не демонстрирует существенных изменений.

В то же время на рынке есть и точечные снижения. В частности, 21 мая "Укрнафта" снизила стоимость бензина 95 Energy сразу на 3 гривны.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти, как исключение из санкционного режима. Такое решение приняли на фоне стремительного подорожания топлива и роста давления на авиакомпании и домохозяйства из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.