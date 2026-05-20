Вслед за США: Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти, — Reuters

Дизельное и авиационное топливо, переработанное из российской нефти разрешила импортировать Великобритания в рамках исключения из санкций.

Это происходит на фоне резкого роста цен на топливо и усиления давления на авиакомпании и домохозяйства в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Лицензия, выданная 19 мая, предоставляет исключения для случаев, когда топливо перерабатывается в третьих странах, но включает в себя такие условия, как требования к ведению учета для компаний. Новые правила вступают в силу сегодня и будут действовать бессрочно, периодически пересматриваясь. Их могут изменить или отменить, говорится в уведомлении правительства.

Кроме того, Великобритания выдала временную лицензию, охватывающую морскую транспортировку сжиженного природного газа с российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал", а также связанные с этим услуги, включая судоходство, финансирование и брокерские услуги, в соответствии с правилами санкций против России, действующую до 1 января следующего года.

Відео дня

"Сахалин-2", расположенный на Дальнем Востоке России, и "Ямал СПГ" в Арктике входят в число крупнейших проектов по экспорту газа в стране.

Аналитики отмечают, что рост цен на топливо уже повлиял на экономическую ситуацию в Великобритании, в частности на стоимость жизни. Правительство пытается смягчить давление, борясь с инфляцией и проблемами доступности энергоносителей.

Неспокойно и на рынке труда страны. Сокращение рабочих мест и вакансий связано с тем, что война в Иране негативно влияет на экономические перспективы.

Отметим, что 18 мая США продлили исключение из санкций, разрешающее закупки российской нефти морским путем для поддержки стран, пострадавших от перебоев в поставках, связанных с конфликтом в Иране и закрытием Ормузского пролива.

Критики такого шага сетуют, что подобные действия продолжают Кремлю и дальше зарабатывать нефтедоллары, которые идут на финансирование войны в Украине.

Доходы России от продажи нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года снова побили рекорд со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники отмечали американским коллегам, что снятие санкций США с РФ увеличит доходы Москвы, но эти аргументы не приняли во внимание в администрации президента Дональда Трампа.