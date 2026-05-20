Слідом за США: Велика Британія дозволила імпорт палива з російської нафти, — Reuters

Дизельне та авіаційне пальне, перероблене з російської нафти, дозволила імпортувати Велика Британія в рамках виключення із санкцій.

Це відбувається на тлі різкого зростання цін на паливо і посилення тиску на авіакомпанії та домогосподарства у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Ліцензія, видана 19 травня, надає винятки для випадків, коли паливо переробляється в третіх країнах, але включає в себе такі умови, як вимоги до ведення обліку для компаній. Нові правила набувають чинності сьогодні і діятимуть безстроково, періодично переглядаючись. Їх можуть змінити або скасувати, йдеться в повідомленні уряду.

Крім того, Велика Британія видала тимчасову ліцензію, що охоплює морське транспортування скрапленого природного газу з російських проєктів "Сахалін-2" і "Ямал", а також пов'язані з цим послуги, включно із судноплавством, фінансуванням і брокерськими послугами, згідно з правилами санкцій проти Росії, чинну до 1 січня наступного року.

Відео дня

"Сахалін-2", розташований на Далекому Сході Росії, і "Ямал СПГ" в Арктиці входять до числа найбільших проектів з експорту газу в країні.

Аналітики зазначають, що зростання цін на паливо вже вплинуло на економічну ситуацію у Великій Британії, зокрема на вартість життя. Уряд намагається пом'якшити тиск, борючись з інфляцією та проблемами доступності енергоносіїв.

Неспокійно і на ринку праці країни. Скорочення робочих місць і вакансій пов'язане з тим, що війна в Ірані негативно впливає на економічні перспективи.

Зазначимо, що 18 травня США продовжили виняток із санкцій, що дозволяє закупівлі російської нафти морським шляхом для підтримки країн, які постраждали від перебоїв у постачанні, пов'язаних із конфліктом в Ірані та закриттям Ормузької протоки.

Критики такого кроку нарікають, що подібні дії продовжують Кремлю і далі заробляти нафтодолари, які йдуть на фінансування війни в Україні.

Доходи Росії від продажу нафти за період із 5 квітня до 3 травня 2026 року знову побили рекорд із часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що українські чиновники наголошували американським колегам, що зняття санкцій США з РФ збільшить доходи Москви, але ці аргументи не взяли до уваги в адміністрації президента Дональда Трампа.