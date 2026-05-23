"Поползут вниз": эксперт объяснил, что будет с ценами на топливо на украинских АЗС на следующей неделе (видео)
Цены на топливо на украинских АЗС уже со следующей недели поползут вниз, ведь для этого сложились все условия на геополитическом рынке.
А стоимость дизеля уже снизилась на 7-8%, заявил в эфире Новости.Live основатель группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.
"В ближайшее время мы будем ждать определенного удешевления топлива, потому что на геополитическом рынке все предпосылки на снижение цены", — сказал Леушкин.
Он пояснил, что главной причиной стало снижение мировых цен на нефть из-за позитивных сигналов с международных переговоров, в частности переговоров с Ираном. Хотя на рынке бензина ситуация немного сложнее из-за европейского дефицита, общая тенденция остается выигрышной для украинского потребителя.
Эксперт отметил, что на оптовом рынке процесс снижения стоимости продолжается непрерывно каждый день. Дизель уже существенно потерял в цене, и эта волна удешевления вот-вот дойдет до обычных розничных сетей.
"Начиная со следующей недели мы будем видеть снижение цены непосредственно на АЗС...Если брать с начала недели, то где-то на 7-8% уже есть снижение по дизелю", — подчеркнул Леушкин.
