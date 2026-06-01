1 червня великі мережі АЗС залишили ціни на пальне майже на попередньому рівні. Скільки коштують бензин і дизель — читайте в огляді.

Травень завершився зниженням цін на світовому нафтовому ринку. Ф’ючерси на нафту впали приблизно на 2%. Оскільки ринок пального в Україні залежить від світових котирувань, здешевлення нафти потенційно може позначитися на вартості бензину та дизеля на АЗС в червні.

Ціни на АЗС — скільки коштують бензин і дизель 1 червня

Червень для українських автомобілістів розпочнеться вже зі знайомих цін на стелах АЗС. Після стрімкого подорожчання бензину у травні наприкінці місяця оператори почали дещо знижувати вартість пального. Це торкнулося не лише бензину, а й дизельного пального.

АЗС України пропонують бензин від 74,90 грн за літр Фото: freepik

Станом на 1 червня водії зможуть заправляти свої авто за такими цінами:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 85,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 87,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 88,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельне пальне Euro — 84,26 грн/л;

дизель upg — 86,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Угода між США та Іраном спричинила падіння цін на нафту

29 травня ціни на нафтові ф’ючерси знизилися більш ніж на 2%. Reuters пише, що це стало найбільшим тижневим падінням із початку квітня. Ринок відреагував на повідомлення про можливу домовленість між США та Іраном щодо продовження режиму припинення вогню.

Дані Investing.com свідчать про те, що вартість нафти Brent впала до 90,33 долара за барель (-2,51%). Тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися до 86,59 долара (-2,65%).

За підсумками тижня Brent подешевшала приблизно на 11%, що стало найстрімкішим тижневим падінням за сім років. Водночас WTI втратила майже 10%, показавши найбільше тижневе зниження за шість років. Обидва нафтові бенчмарки опустилися до найнижчого рівня із середини квітня.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що, попри обмежений потік нафти через Ормузьку протоку та скорочення запасів, ринок залишається зосередженим на можливості угоди між США та Іраном. Деякі гравці ринку змогли закрити свої довгі позиції під час падіння цін.

Нагадаємо, 28 травня на нафтовому ринку відбувалось зростання цін. Тоді ф'ючерси на Brent зросли до 93,38 долара за барель.