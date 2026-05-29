На ринку пального в Україні період обережних коригувань. Однак коливання нафтових котирувань можуть вплинути на подальшу динаміку цін.

В Україні на АЗС спостерігаються точкові цінові зміни. Більшість операторів поки що утримують вартість пального на попередньому рівні, однак окремі мережі можуть коригувати ціни на бензин у межах кількох копійок. Водночас світовий нафтовий ринок залишається волатильним. Фокус з’ясував, скільки коштують бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС 29 травня, а також що відбувається з цінами на нафту.

Яка вартість бензину та дизеля в Україні

На більшості українських АЗС вартість пального залишається майже незмінною. Найнижчі ціни, як і раніше, пропонує "Укрнафта". Загалом, у великих мережах бензин А-95 продається в діапазоні від 74,90 до 79,90 грн за літр.

В останній робочий день тижня великі мережі встановили таку вартість пального:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,00 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельне пальне Euro — 85,26 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Що відбувається з цінами на нафту

Світовий нафтовий ринок 28 травня демонстрував стрімкі коливання. За даними Investing.com, після 6:00 ф’ючерси на нафту Brent почали стрімко зростати та досягли 95,82 долара за барель. Згодом котирування пішли вниз, хоча протягом дня ринок ще кілька разів повертався до зростання.

О 17:10 ціна Brent опускалася до 92 доларів за барель, після чого знову почала зростати й досягла 93,38 долара за барель (+1,15%).

Американська нафта West Texas Intermediate також дещо подорожчала — до 89,50 долара за барель (+1,04%). Водночас протягом дня її вартість опускалася до 88,50 долара за барель.

Зазначимо, що зниження цін відбулося після повідомлення Axios про те, що перемовники США та Ірану нібито погодили 60-денний меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає продовження режиму припинення вогню та початок переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Водночас, за даними двох американських чиновників та регіонального джерела, залученого до посередницьких зусиль, президент США Дональд Трамп ще остаточно не схвалив цю домовленість.

Раніше Фокус писав, що у червні та липні українські АЗС можуть знизити ціни на пальне. Однак, за прогнозом експерта, вже у серпні-вересні ситуація на ринку, ймовірно, зміниться.