Ціни на пальне: експерт розповів, коли знизяться ціни на АЗС і як надовго

Ціни на бензин продовжують повільне, але впевнене зростання, проте в червні вартість пального може знизитися.

Також доволі помірними ціни будуть і в липні. Можливо, теж буде деяке зниження, поділився прогнозом в ефірі "Вечір.LIVE" паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

А ось у серпні-вересні ситуація, найімовірніше, зміниться, вважає він.

"Це пікове навантаження на ринок у північній півкулі, це жнива. Саме тому це пік і високий сезон, і саме в цей час закінчуються запаси нафти в усьому світі, які зараз вивільнені. І їх ніхто ніяким чином не компенсує за цей час", — констатує Льоушкін.

При цьому експерт зазначає, що ситуація у світі змінюється постійно, зокрема й геополітична.

"Тут може пан Трамп із ранку почати домовлятися за мир, а потім ми дивимося, що чомусь військово-транспортні літаки летять і летять на Близький Схід. І тут незрозуміло, де ж мир, якщо перекидається озброєння. Тому я не буду оригінальним, якщо скажу, що може все догори дриґом перевернутися", — констатує гість ефіру.

Станом на 26 травня середня ціна літра бензину в Україні марки А-92 становить 69,62 грн/л, за А-95 — 75,79 грн/л, а літр преміального бензину А-95 коштує 80,02. Дизпаливо в середньому коштує 86,99 грн/л.

