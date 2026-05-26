Цены на топливо: эксперт рассказал, когда снизятся цены на АЗС и как надолго

Цены на бензин продолжают медленный, но уверенный рост, однако в июне стоимость горючего может снизиться.

Также довольно умененными цены будут и в июле. Возможно, тоже будет некоторое снижение, поделился прогнозом в эфире "Вечір.LIVE" топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

А вот в августе-сентябре ситуация, скорее всего, изменится, считает он.

"Это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии, это жатва. Именно поэтому это пик и высокий сезон, и именно в это время заканчиваются запасы нефти во всем мире, которые сейчас высвобождены. И их никто никаким образом не компенсирует за это время", — констатирует Леушкин.

При этом эксперт отмечает, что ситуация в мире меняется постоянно, в том числе и геополитическая.

"Тут может господин Трамп с утра начать договариваться за мир, а потом мы смотрим, что почему-то военно-транспортные самолеты летят и летят на Ближний Восток. И тут непонятно, где же мир, если перебрасывается вооружение. Поэтому я не буду оригинальным, если скажу, что может все вверх тормашками перевернуться", — констатирует гость эфира.

По состоянию на 26 мая средняя цена литра бензина в Украине марки А-92 составляет 69,62 грн/л, за А-95 — 75,79 грн/л, а литр премиального бензина А-95 стоит 80,02. Дизтопливо в среднем стоит 86,99 грн/л.

