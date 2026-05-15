Больше электрификации, меньше дизеля: как война в Иране влияет на украинский авторынок

Стремительное подорожание топлива из-за боевых действий в Иране заставляет украинских автомобилистов менять свои предпочтения. Растет спрос на гибриды и даже электромобили, а вот от дизельных моделей отказываются.

Структура украинского авторынка претерпевает существенные изменения из-за роста цен на АЗС. Электрифицированные модели стали пользоваться повышенным спросом. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В апреле из-за значительного подорожания дизеля, цена которого иногда превышала 90 гривен за литр, популярность дизельных моделей снизилась.

Спрос на дизельный Renault Duster сохраняется Фото: Renault

Первую регистрацию в Украине прошли лишь 5 тыс. новых и подержанных авто с дизельными двигателями, а их доля на рынке снижается. Наибольшим спросом сохраняют модели Renault — кроссовер Duster и компактный Megane.

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за апрель 2026 года:

Renault Duster — 404 проданных авто. Volkswagen Touareg — 107 ед. Volkswagen Tiguan — 84 ед. Skoda Kodiaq — 70 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 58 ед.

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

Renault Megane — 303 зарегистрированных авто. Nissan Qashqai — 279 ед. Skoda Octavia — 251 ед. Volkswagen Passat — 203 ед. Hyundai Santa Fe — 159 ед.

Зато спрос на гибриды в Украине бьет рекорды, ведь они фактически столь же экономичны, как и дизельные модели, однако обычно употребляют значительно более дешевый бензин. В апреле гибридов приобрели более 3,6 тыс., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля на рынке новых авто достигла 33%.

Відео дня

Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. В сегменте новых авто лидируют кроссоверы Toyota RAV4 (347 ед.), Toyota Yaris Cross (120 ед.) и Nissan Qashqai — (102). Среди подержанных гибридов больше всего покупают Ford Escape (97 ед.), Kia Niro (81 ед.) и Toyota Prius (76).

Toyota RAV4 лидирует в сегменте гибридов Фото: Toyota

Кроме того, высокие цены на топливо побудили многих украинцев снова задуматься о приобретении электрокаров. Даже с учетом стоимости растаможки, которую ввели с 2026 года, это может быть вполне выгодная покупка.

Важно

Недорогой флагман: в Украине появится новый семейный электрокроссовер MG (фото)

В апреле на учет в Украине впервые поставили 3007 электрокаров и это лучший показатель с начала 2026 года. По сравнению с мартом спрос на них вырос сразу на 49%.

Примечательно, что существенно выросла популярность новых электромобилей: их приобрели 545 единиц против 243 в марте, а доля на рынке увеличилась до 9%. Как и прежде, самые популярные электромобили в новом сегменте — модели китайского производства и, в первую очередь, BYD.

Nissan Leaf — самый популярный электрокар в Украине Фото: Nissan

Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине в апреле 2026 года:

BYD Leopard 3 — 96 проданных автомобилей. BYD Sea Lion 06 — 73 ед. MG 4 EV — 38 ед. Volkswagen ID.UNYX — 36 ед. Zeekr 001 — 33 ед.

Среди подержанных электрокаров уже привычно лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 345 зарегистрированных автомобилей. Tesla Model Y — 283 ед. Tesla Model 3 — 265 ед. Renault Zoe — 120 ед. Chevrolet Bolt — 117 ед.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Jeep Compass третьего поколения. Модель дебютировала в гибридной версии с расходом 5,6 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что в Украине презентовали новый Renault Master 2026 с дизельными двигателями.