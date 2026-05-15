Больше электрификации, меньше дизеля: как война в Иране влияет на украинский авторынок
Стремительное подорожание топлива из-за боевых действий в Иране заставляет украинских автомобилистов менять свои предпочтения. Растет спрос на гибриды и даже электромобили, а вот от дизельных моделей отказываются.
Структура украинского авторынка претерпевает существенные изменения из-за роста цен на АЗС. Электрифицированные модели стали пользоваться повышенным спросом. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В апреле из-за значительного подорожания дизеля, цена которого иногда превышала 90 гривен за литр, популярность дизельных моделей снизилась.
Первую регистрацию в Украине прошли лишь 5 тыс. новых и подержанных авто с дизельными двигателями, а их доля на рынке снижается. Наибольшим спросом сохраняют модели Renault — кроссовер Duster и компактный Megane.
Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за апрель 2026 года:
- Renault Duster — 404 проданных авто.
- Volkswagen Touareg — 107 ед.
- Volkswagen Tiguan — 84 ед.
- Skoda Kodiaq — 70 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 58 ед.
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:
- Renault Megane — 303 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — 279 ед.
- Skoda Octavia — 251 ед.
- Volkswagen Passat — 203 ед.
- Hyundai Santa Fe — 159 ед.
Зато спрос на гибриды в Украине бьет рекорды, ведь они фактически столь же экономичны, как и дизельные модели, однако обычно употребляют значительно более дешевый бензин. В апреле гибридов приобрели более 3,6 тыс., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля на рынке новых авто достигла 33%.
Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. В сегменте новых авто лидируют кроссоверы Toyota RAV4 (347 ед.), Toyota Yaris Cross (120 ед.) и Nissan Qashqai — (102). Среди подержанных гибридов больше всего покупают Ford Escape (97 ед.), Kia Niro (81 ед.) и Toyota Prius (76).
Кроме того, высокие цены на топливо побудили многих украинцев снова задуматься о приобретении электрокаров. Даже с учетом стоимости растаможки, которую ввели с 2026 года, это может быть вполне выгодная покупка.
В апреле на учет в Украине впервые поставили 3007 электрокаров и это лучший показатель с начала 2026 года. По сравнению с мартом спрос на них вырос сразу на 49%.
Примечательно, что существенно выросла популярность новых электромобилей: их приобрели 545 единиц против 243 в марте, а доля на рынке увеличилась до 9%. Как и прежде, самые популярные электромобили в новом сегменте — модели китайского производства и, в первую очередь, BYD.
Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине в апреле 2026 года:
- BYD Leopard 3 — 96 проданных автомобилей.
- BYD Sea Lion 06 — 73 ед.
- MG 4 EV — 38 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 36 ед.
- Zeekr 001 — 33 ед.
Среди подержанных электрокаров уже привычно лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 345 зарегистрированных автомобилей.
- Tesla Model Y — 283 ед.
- Tesla Model 3 — 265 ед.
- Renault Zoe — 120 ед.
- Chevrolet Bolt — 117 ед.
Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Jeep Compass третьего поколения. Модель дебютировала в гибридной версии с расходом 5,6 л на 100 км.
