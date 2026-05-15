Більше електрифікації, менше дизеля: як війна в Ірані впливає на український авторинок
Стрімке подорожчання пального через бойові дії в Ірані змушує українських автомобілістів змінювати свої вподобання. Зростає попит на гібриди та навіть електромобілі, а от від дизельних моделей відмовляються.
Структура українського авторинку зазнає суттєвих змін через зростання цін на АЗС. Електрифіковані моделі стали користуватися підвищеним попитом. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У квітні через значне подорожчання дизелю, ціна якого подекуди перевищувала 90 гривень за літр, популярність дизельних моделей знизилася.
Першу реєстрацію в Україні пройшли лише 5 тис. нових і вживаних авто з дизельними двигунами, а їх частка на ринку знижується. Найбільший попит зберігають моделі Renault — кросовер Duster і компактний Megane.
Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за квітень 2026 року:
- Renault Duster — 404 проданих авто.
- Volkswagen Touareg — 107 од.
- Volkswagen Tiguan — 84 од.
- Skoda Kodiaq — 70 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 58 од.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:
- Renault Megane — 303 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai — 279 од.
- Skoda Octavia — 251 од.
- Volkswagen Passat — 203 од.
- Hyundai Santa Fe — 159 од.
Натомість попит на гібриди в Україні б’є рекорди, адже вони фактично настільки ж економічні, як і дизельні моделі, проте зазвичай вживають значно дешевший бензин. У квітні гібридів придбали понад 3,6 тис., що на третину більше, аніж за аналогічний період минулого року. Їхня частка на ринку нових авто сягнула 33%.
Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota. У сегменті нових авто лідирують кросовери Toyota RAV4 (347 од.), Toyota Yaris Cross (120 од.) і Nissan Qashqai – (102). Серед уживаних гібридів найбільше купують Ford Escape (97 од.), Kia Niro (81 од.) та Toyota Prius (76).
Крім того, високі ціни на пальне спонукали багатьох українців знову задуматися про придбання електрокарів. Навіть із урахуванням вартості розмитнення, яке запровадили з 2026 року, це може бути цілком вигідна покупка.Важливо
У квітні на облік в Україні вперше поставили 3007 електрокарів і це найкращий показник з початку 2026 року. Порівняно з березнем попит на них зріс одразу на 49%.
Примітно, що суттєво зросла популярність нових електромобілів: їх придбали 545 одиниць проти 243 у березні, а частка на ринку збільшилася до 9%. Як і раніше, найпопулярніші електромобілі в новому сегменті – моделі китайського виробництва і, передусім, BYD.
Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні у квітні 2026 року:
- BYD Leopard 3 — 96 проданих автомобілів.
- BYD Sea Lion 06 — 73 од.
- MG 4 EV — 38 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 36 од.
- Zeekr 001 — 33 од.
Серед вживаних електрокарів уже звично лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf — 345 зареєстрованих автомобілів.
- Tesla Model Y — 283 од.
- Tesla Model 3 — 265 од.
- Renault Zoe — 120 од.
- Chevrolet Bolt — 117 од.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий Jeep Compass третього покоління. Модель дебютувала у гібридній версії з витратою 5,6 л на 100 км.
