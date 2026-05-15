Більше електрифікації, менше дизеля: як війна в Ірані впливає на український авторинок

Стрімке подорожчання пального через бойові дії в Ірані змушує українських автомобілістів змінювати свої вподобання. Зростає попит на гібриди та навіть електромобілі, а от від дизельних моделей відмовляються.

Структура українського авторинку зазнає суттєвих змін через зростання цін на АЗС. Електрифіковані моделі стали користуватися підвищеним попитом. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У квітні через значне подорожчання дизелю, ціна якого подекуди перевищувала 90 гривень за літр, популярність дизельних моделей знизилася.

Попит на дизельний Renault Duster зберігається Фото: Renault

Першу реєстрацію в Україні пройшли лише 5 тис. нових і вживаних авто з дизельними двигунами, а їх частка на ринку знижується. Найбільший попит зберігають моделі Renault — кросовер Duster і компактний Megane.

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за квітень 2026 року:

Renault Duster — 404 проданих авто. Volkswagen Touareg — 107 од. Volkswagen Tiguan — 84 од. Skoda Kodiaq — 70 од. Toyota Land Cruiser Prado — 58 од.

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

Renault Megane — 303 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai — 279 од. Skoda Octavia — 251 од. Volkswagen Passat — 203 од. Hyundai Santa Fe — 159 од.

Натомість попит на гібриди в Україні б’є рекорди, адже вони фактично настільки ж економічні, як і дизельні моделі, проте зазвичай вживають значно дешевший бензин. У квітні гібридів придбали понад 3,6 тис., що на третину більше, аніж за аналогічний період минулого року. Їхня частка на ринку нових авто сягнула 33%.

Відео дня

Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota. У сегменті нових авто лідирують кросовери Toyota RAV4 (347 од.), Toyota Yaris Cross (120 од.) і Nissan Qashqai – (102). Серед уживаних гібридів найбільше купують Ford Escape (97 од.), Kia Niro (81 од.) та Toyota Prius (76).

Toyota RAV4 лідирує у сегменті гібридів Фото: Toyota

Крім того, високі ціни на пальне спонукали багатьох українців знову задуматися про придбання електрокарів. Навіть із урахуванням вартості розмитнення, яке запровадили з 2026 року, це може бути цілком вигідна покупка.

Важливо

Недорогий флагман: в Україні з'явиться новий сімейний електрокросовер MG (фото)

У квітні на облік в Україні вперше поставили 3007 електрокарів і це найкращий показник з початку 2026 року. Порівняно з березнем попит на них зріс одразу на 49%.

Примітно, що суттєво зросла популярність нових електромобілів: їх придбали 545 одиниць проти 243 у березні, а частка на ринку збільшилася до 9%. Як і раніше, найпопулярніші електромобілі в новому сегменті – моделі китайського виробництва і, передусім, BYD.

Nissan Leaf — найпопулярніший електрокар в Україні Фото: Nissan

Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні у квітні 2026 року:

BYD Leopard 3 — 96 проданих автомобілів. BYD Sea Lion 06 — 73 од. MG 4 EV — 38 од. Volkswagen ID.UNYX — 36 од. Zeekr 001 — 33 од.

Серед вживаних електрокарів уже звично лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 345 зареєстрованих автомобілів. Tesla Model Y — 283 од. Tesla Model 3 — 265 од. Renault Zoe — 120 од. Chevrolet Bolt — 117 од.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий Jeep Compass третього покоління. Модель дебютувала у гібридній версії з витратою 5,6 л на 100 км.

Також Фокус розповідав, що в Україні презентували новий Renault Master 2026 із дизельними двигунами.