В Україні презентували новий Renault Master: як змінилася комерційна модель (фото)

Новий Renault Master виходить на український ринок. Комерційна модель стала сучаснішою і багатше оснащена.

Новий Renault Master четвертого покоління презентували в Черкасах, а його продажі почнуться в червні. Про авто розповіли на сайті Renault в Україні.

Дизайн Renault Master став виразнішим — із широкою решіткою радіатора та С-подібними світлодіодними фарами. Фургону покращили аеродинаміку і знизили на 20% коефіцієнт лобового опору.

Модель вийде на ринок із турбодизелями на 150 і 170 сил Фото: Renault

Палітра версій Renault Master 2026 широка — є варіанти різної довжини з переднім та заднім приводом. Об'єм вантажного відсіку становить від 10,8 до 17 куб. м, а вантажопідйомність — до 1361 кг. Також є можливість переобладнання та створення спеціальних модифікацій.

У салоні з'явився 10-дюймовий тачскрін мультимедійної системи, яка доповнена Android Auto та Apple CarPlay. Усередині є відсіки для дрібних речей загальним об'ємом 135 л.

Фото: Renault

Ціна Renault Master в Україні стартує з 1 607 700 гривень, також є кредитна програма зі знижкою 150 000 гривень. Базова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік та датчик світла.

Новий Renault Master вийшов на український ринок із турбодизелями на 150 і 170 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Фургону покращили керованість і гальма.

