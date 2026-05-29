На рынке топлива в Украине период осторожных корректировок. Однако колебания нефтяных котировок могут повлиять на дальнейшую динамику цен.

В Украине на АЗС наблюдаются точечные ценовые изменения. Большинство операторов пока удерживают стоимость топлива на прежнем уровне, однако отдельные сети могут корректировать цены на бензин в пределах нескольких копеек. В то же время мировой нефтяной рынок остается волатильным. Фокус выяснил, сколько стоят бензин, дизельное топливо и автогаз на украинских АЗС 29 мая, а также что происходит с ценами на нефть.

Какая стоимость бензина и дизеля в Украине

На большинстве украинских АЗС стоимость топлива остается практически неизменной. Самые низкие цены, как и раньше, предлагает "Укрнафта". В целом, в крупных сетях бензин А-95 продается по цене от 74,90 до 79,90 грн за литр.

В последний рабочий день недели крупные сети установили такую стоимость горючего:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,00 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельное топливо Euro — 85,26 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Что происходит с ценами на нефть

Мировой нефтяной рынок 28 мая демонстрировал стремительные колебания. По данным Investing.com, после 6:00 фьючерсы на нефть Brent начали стремительно расти и достигли 95,82 доллара за баррель. Впоследствии котировки пошли вниз, хотя в течение дня рынок еще несколько раз возвращался к росту.

В 17:10 цена Brent опускалась до 92 долларов за баррель, после чего снова начала расти и достигла 93,38 доллара за баррель (+1,15%).

Американская нефть West Texas Intermediate также несколько подорожала — до 89,50 доллара за баррель (+1,04%). В то же время в течение дня ее стоимость опускалась до 88,50 доллара за баррель.

Отметим, что снижение цен произошло после сообщения Axios о том, что переговорщики США и Ирана якобы согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по ядерной программе Ирана.

В то же время, по данным двух американских чиновников и регионального источника, привлеченного к посредническим усилиям, президент США Дональд Трамп еще окончательно не одобрил эту договоренность.

Ранее Фокус писал, что в июне и июле украинские АЗС могут снизить цены на топливо. Однако, по прогнозу эксперта, уже в августе-сентябре ситуация на рынке, вероятно, изменится.