28 мая в Украине не ожидаются значительные ценовые изменения на АЗС.

Украинские АЗС прекратили ежедневно пересматривать стоимость топлива после стремительного подорожания бензина. Ситуация на рынке несколько выровнялась, поэтому в большинстве сетей водители могут заправлять транспортное средство уже по привычным ценам. В то же время на мировом нефтяном рынке зафиксировали заметное снижение котировок. После резкого роста 26 мая цены на нефть упали примерно на 5%.

Цены на АЗС — сколько стоит топливо 28 мая

В четверг, 28 мая, в Украине не ожидается резких колебаний цен на топливо. Ситуация на АЗС остается стабильной, а основные операторы рынка предлагают бензин, дизельное топливо и автогаз по следующим ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельное топливо Euro — 85,49 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Что спровоцировало падение цен на нефть

После резкого скачка 26 мая нефтяные котировки уже на следующий день, 27 мая, заметно просели. Reuters пишет, что падение произошло после сообщений иранского государственного телевидения о проекте начального неофициального рамочного соглашения с США о прекращении конфликта и возобновлении работы Ормузского пролива.

Эта информация, а также увеличение количества танкеров, проходящих через пролив, перевесили предыдущие заявления Тегерана о якобы нарушении Вашингтоном режима прекращения огня.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,7% и стоили 95,92 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate упала на 5,59%, до 88,70 доллара за баррель.

Такое падение перекрыло предыдущее подорожание нефти Brent. 27 мая цены на Brent и WTI в течение дня опускались до 94,16 и 87,77 доллара за баррель. Это был самый низкий уровень более чем за месяц.

Тем временем аналитик PVM сообщил о заметном прогрессе в разрешении кризиса поставок, поскольку количество судов, проходящих через Ормузский пролив, растет. Именно поэтому, по его словам, цены на нефть начали снижаться.

Напомним, 22 мая нефть Brent подорожала до 105,88 доллара за баррель. В то же время американская WTI добавила 18 центов и достигла 96,53 доллара за баррель. Рост цен был связан с сомнениями инвесторов относительно возможного быстрого прогресса в переговорах между США и Ираном.