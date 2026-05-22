ОПЕК+ готовит новое решение по добыче нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть 22 мая пошли вверх на фоне сомнений инвесторов относительно быстрого прорыва в переговорах между США и Ираном. В то же время рынок все еще направляется к недельному снижению из-за резких колебаний котировок. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на день 22 мая фьючерсы на нефть Brent подорожали на 92 цента (примерно 40,73 грн — ред.) — до 105,88 долларов за баррель. Американская WTI выросла на 18 центов — до 96,53 долларов за баррель. Ранее в течение сессии оба эталона добавляли более 3%.

Несмотря на это, по итогам недели Brent потеряла более 3%, а WTI — около 6%, поскольку рынок постоянно реагирует на новости о возможном мирном урегулировании между США и Ираном.

Как переговоры США и Ирана влияют на мировой нефтяной рынок

По данным Reuters, стороны демонстрируют определенный прогресс в переговорах, однако между Вашингтоном и Тегераном остаются серьезные разногласия. Речь идет, в частности, о контроле над запасами иранского урана и ситуации в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти.

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга отметил, что рынок сейчас полностью зависит от заголовков новостей и оценок шансов на заключение мирного соглашения.

"Оптимизм относительно возможного перемирия сдерживает дальнейший резкий рост цен, даже когда Brent приближается к 110 долларам за баррель", — пояснил он.

На фоне войны поставки энергоносителей через Ормузский пролив существенно сократились. До конфликта через этот маршрут проходило около 20% мировых поставок энергии. Сейчас рынок недополучает примерно 14 млн баррелей нефти в сутки, а это около 14% глобального предложения.

Пострадали, в частности, экспортные поставки Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта.

Цены на нефть — прогноз

В Fitch Solutions уже пересмотрели прогноз средней цены Brent на 2026 год — от 81,5 долларов до 90 долларов за баррель. Там объясняют это дефицитом предложения, повреждением энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке и длительным периодом восстановления после войны.

Глава государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC также предупредил, что полное восстановление поставок через Ормузский пролив может затянуться до 2027 года — даже если боевые действия завершатся уже сейчас.

Дополнительным фактором неопределенности остается позиция ОПЕК+. По информации СМИ, страны-участницы альянса могут согласовать лишь умеренное увеличение добычи на июль во время встречи 7 июня.