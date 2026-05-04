ОАЭ вышли из ОПЕК: какова причина и как это повлияет на рынок нефти

Объединенные Арабские Эмираты вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), альянса, который не устанавливает политику добычи для своих членов.

Генеральный секретариат Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил о получении письма от министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаила Мохаммеда Аль Мазруи, адресованного министру нефти и газа Ливии доктору Халифе Раджабу Абдул Садику, в котором сообщается о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года, сообщает Reuters.

Высокопоставленные чиновники ОАЭ и региональные комментаторы охарактеризовали решение страны выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ как суверенный, политически мотивированный сдвиг, направленный на повышение гибкости производства при сохранении приверженности стабильности мирового рынка.

Відео дня

Сухаил Мохамед аль-Мазруи заявил, что решение было принято после изучения энергетических стратегий страны и что этот вопрос не обсуждался ни с одной другой страной.

"Это политическое решение, оно было принято после тщательного анализа текущей и будущей политики, касающейся уровня производства", — сказал Мазруи.

Заявление последовало за неожиданным объявлением ОАЭ от 28 апреля о выходе из ОПЕК и группы производителей ОПЕК+, чтобы в приоритетном порядке увеличить собственную добычу,

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), основанная в 1968 году, не устанавливает производственную политику для своих членов, но содействует сотрудничеству между арабскими странами-экспортерами нефти.

Группа отметила вклад ОАЭ за время их членства и их роль в поддержке сотрудничества в энергетическом секторе арабских стран. Она добавила, что ОПЕК продолжит работу по укреплению сотрудничества и интеграции между государствами-членами посредством своих стратегических программ и инициатив.

Напомним, к каким последствиям приведет выход ОАЭ из ОПЕК.

Также сообщалось, что украинским специалистам ОПК предлагают работу в ОАЭ и Саудовской Аравии.