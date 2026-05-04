ОАЕ вийшли з ОПЕК: яка причина і як це вплине на ринок нафти

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), альянсу, який не встановлює політику видобутку для своїх членів.

Генеральний секретаріат Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) повідомив про отримання листа від міністра енергетики та інфраструктури ОАЕ Сухаїла Мохаммеда Аль Мазруї, адресованого міністру нафти і газу Лівії докторові Халіфі Раджабу Абдул Садіку, в якому повідомляється про рішення ОАЕ вийти зі складу організації з 1 травня 2026 року, повідомляє Reuters.

Високопоставлені чиновники ОАЕ і регіональні коментатори охарактеризували рішення країни вийти з ОПЕК і альянсу ОПЕК+ як суверенне, політично вмотивоване зрушення, спрямоване на підвищення гнучкості виробництва за умови збереження прихильності стабільності світового ринку.

Відео дня

Сухаїл Мохамед аль-Мазруї заявив, що рішення ухвалили після вивчення енергетичних стратегій країни і що це питання не обговорювали з жодною іншою країною.

"Це політичне рішення, його ухвалили після ретельного аналізу поточної та майбутньої політики, що стосується рівня виробництва", — сказав Мазруї.

Заява послідувала за несподіваним оголошенням ОАЕ від 28 квітня про вихід з ОПЕК і групи виробників ОПЕК+, щоб у пріоритетному порядку збільшити власний видобуток,

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), заснована 1968 року, не встановлює виробничої політики для своїх членів, але сприяє співпраці між арабськими країнами-експортерами нафти.

Група відзначила внесок ОАЕ за час їхнього членства та їхню роль у підтримці співпраці в енергетичному секторі арабських країн. Вона додала, що ОПЕК продовжить роботу зі зміцнення співпраці та інтеграції між державами-членами за допомогою своїх стратегічних програм та ініціатив.

Нагадаємо, до яких наслідків призведе вихід ОАЕ з ОПЕК.

Також повідомлялося, що українським фахівцям ОПК пропонують роботу в ОАЕ і Саудівській Аравії.