Украинским специалистам ОПК предлагают работу в ОАЭ и Саудовской Аравии, — Ехануров

Украинские производители уже конкурируют с ведущими иностранными компаниями, в частности американскими и немецкими. Иностранные компании пытаются привлечь отечественных специалистов к работе на своих оборонных предприятиях, предлагая выгодные условия сотрудничества.

Отечественные специалисты демонстрируют высокий уровень способности, однако сталкиваются с ограничениями доступа к международным рынкам, заявил бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров в интервью украинскому политическому YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦИЯ", в частности упомянув примеры предложений работы в ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Сегодня мы конкуренты их производителям — американским, немецким и другим. Мы уже сейчас более способны, но нас просто физически не допускают. А на политическом уровне дипломаты не могут обеспечить этот процесс", — отметил Ехануров.

Ехануров отметил важность экспорта собственных разработок, ведь спрос на сотрудничество с украинской стороной со стороны иностранцев является значительным. В то же время вопрос механизмов такого сотрудничества остается открытым. Он отметил, что сейчас консультируется с юристами, чтобы понять, как действовать в условиях, когда речь идет о чувствительных технологиях.

"Кто-то предлагает прикрываться темой двойных технологий и ждать лучших времен. Мы все патриоты и осознаем, что действовать бесконтрольно нельзя. Но в то же время возникает вопрос, который метко сформулировал мой товарищ во время большого семинара с участием военных и тех, от кого зависит оформление: чьи имена будут носить эти разработки после войны — китайские или американские?", — подчеркнул Ехануров.

По его убеждению, ситуация уже приобретает практические проявления, поскольку иностранные структуры активно пытаются привлечь украинских специалистов. В частности, специалистам, которые работали в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, предлагали переезд вместе с семьями, полное материальное обеспечение и работу в обмен на сотрудничество.

