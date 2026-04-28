Українськім фахівцям ОПК пропонують роботу в ОАЕ і Саудівській Аравії, — Єхануров

Українські виробники вже конкурують із провідними іноземними компаніями, зокрема американськими та німецькими. Іноземні компанії намагаються залучити вітчизняних спеціалістів до роботи на своїх оборонних підприємствах, пропонуючи вигідні умови співпраці.

Вітчизняні фахівці демонструють високий рівень спроможності, однак стикаються з обмеженнями доступу до міжнародних ринків, заявив колишній прем’єр-міністр і ексміністр оборони України Юрій Єхануров в інтерв’ю українському політичному YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ", зокрема згадавши приклади пропозицій роботи в ОАЕ та Саудівській Аравії.

"Сьогодні ми конкуренти їхнім виробникам – американським, німецьким та іншим. Ми вже зараз більш спроможні, але нас просто фізично не допускають. А на політичному рівні дипломати не можуть забезпечити цей процес", — зазначив Єхануров.

Єхануров наголосив на важливості експорту власних розробок, адже попит на співпрацю з українською стороною з боку іноземців є значним. Водночас питання механізмів такої співпраці залишається відкритим. Він зазначив, що наразі консультується з юристами, щоб зрозуміти, як діяти в умовах, коли мова йде про чутливі технології.

"Хтось пропонує прикриватися темою подвійних технологій і чекати кращих часів. Ми всі патріоти й усвідомлюємо, що діяти безконтрольно не можна. Але водночас постає питання, яке влучно сформулював мій товариш під час великого семінару за участю військових і тих, від кого залежить оформлення: чиї імена носитимуть ці розробки після війни – китайські чи американські?", — наголосив Єхануров.

На його переконання, ситуація вже набуває практичних проявів, оскільки іноземні структури активно намагаються залучити українських спеціалістів. Зокрема, фахівцям, які працювали в Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії, пропонували переїзд разом із родинами, повне матеріальне забезпечення та роботу в обмін на співпрацю.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв про критичну необхідність розширення структури українського експорту. Він наголошував, що економіка не може залишатися залежною від обмеженого переліку товарів і потребує диверсифікації.

Раніше ми також інформували, що Антимонопольний комітет України відхилив заявку компанії з ОАЕ на купівлю частки виробника озброєння Fire Point. Йшлося про угоду приблизно на 760 мільйонів доларів із оборонним холдингом EDGE Group.