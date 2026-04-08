АМКУ відхилив заявку компанії з ОАЕ на купівлю акцій Fire Point

Антимонопольний комітет України повернув заявку на купівлю акцій провідного українського виробника безпілотників та ракет Fire Point оборонним конгломератом з ОАЕ на суму 760 мільйонів доларів, повідомило агентство агентству Reuters у середу, повідомило інформаційне агентство Reuters 8 квітня.

У письмовій відповіді на запитання комітет повідомив, що отримав заявку 30 грудня, але не прийняв її до розгляду, оскільки вона не відповідала необхідним критеріям.

Комітет підтвердив, що контрагентом угоди була компанія EDGE Group з ОАЕ, про що раніше повідомляли українські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела. Компанія Fire Point не відповіла на запит про коментар. Українська компанія не назвала особу, яка купує частку її акцій. EDGE Group теж не відповіла на запит про коментар щодо угоди.

Відео дня

Співзасновник Fire Point Денис Штільєрман минулого тижня в інтерв'ю Reuters розповів, що придбання 30% акцій, розглядається антимонопольним комітетом України, який мав час приблизно до жовтня, щоб прийняти рішення.

Заснована після вторгнення Росії у 2022 році, компанія Fire Point вважається взірцем оборонної промисловості України. Вона виробляє більшість далекобійних безпілотників, які Україна використовує для атак у війні з Росією, а також крилату ракету Flamingo.

У своїй письмовій відповіді агентству Reuters комітет не уточнив, які саме правила було порушено заявкою, а також коли її було повернуто до Fire Point. Він зазначив, що на момент написання статті не отримував іншої заявки від Fire Point.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point працює над новою системою ППО, яка може стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot. Розробники планують знизити вартість перехоплення балістичних ракет до менш ніж 1 млн доларів за ціль. Перші випробування системи проти балістичних загроз заплановані на 2027 рік.

Раніше ми також інформували, що Fire Point розробляє нові далекобійні системи, здатні вражати цілі на значній відстані, включно з територією Росії. Зокрема, одна з ракет компанії має потенційну дальність, що дозволяє досягати Москви. Розробки базуються на досвіді бойового застосування дронів і ракет під час війни проти РФ.