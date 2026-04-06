Fire Point планує до 2027 року створити систему ППО, яка змінить правила гри, — Reuters

Українська компанія Fire Point розробляє нову систему протиповітряної оборони, яку планують створити до 2027 року як дешевшу альтернативу американському комплексу Patriot. Проєкт передбачає значне зниження вартості перехоплення балістичних ракет і реалізується за участі європейських партнерів.

Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети "Фламінго", веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи ППО до наступного року, повідомило інформаційне агентство Reuters. Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман заявив, що метою є зниження вартості перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.

Штільєрман також сказав, що Fire Point очікує схвалення уряду на інвестиції близькосхідного конгломерату, який оцінив компанію в 2,5 мільярда доларів. Це відкриє Fire Point двері до нових бізнес-можливостей, включаючи запуски супутників на низькій орбіті.

Роки досвіду, набутого на полі бою проти російських військ, зробили Україну провідним новатором у сфері недорогих оборонних технологій. З початком війни в Перській затоці Київ використав цей досвід для підписання угод про безпеку з урядами всього регіону. Хоча уряд нещодавно послабив експортні обмеження воєнного часу, кожна запропонована угода все ще підлягає суворим перевіркам та державному схваленню.

Україна та багато інших країн-союзників Заходу значною мірою покладаються на систему Patriot американського виробництва для зупинки балістичних ракет. Але ракети Patriot стають дедалі менш доступними на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. ⁠А єдина в Європі система ППО, італо-французька SAMP/T, виробляється у відносно невеликій кількості.

"Якщо нам вдасться зменшити це до менш ніж 1 мільйона доларів, це... змінить правила гри в рішеннях протиповітряної оборони. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року", — сказав Штільєрман

Штільєрман відмовився назвати європейські компанії, які брали участь в переговорах щодо розробки нової системи, але сказав, що Fire Point "глибоко зацікавлена" у співпраці в галузі радарів, систем самонаведення ракет та систем зв'язку — галузей, де їй бракує досвіду.

Штільєрман повідомив, що Fire Point зараз перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет. Він вказав, що менша ракета FP-7 з дальністю польоту близько 300 км отримає своє перше військове розгортання "найближчим часом", описавши її як подібну до балістичної системи малої дальності ATACMS компанії Lockheed Martin. Штільєрман додав, що більша ракета, FP-9, здатна нести 800-кілограмову боєголовку на відстань до 850 км, незабаром розпочне випробування і дозволить Москві опинитися в зоні дії балістичного арсеналу України.

За його словами, антимонопольний орган України має час приблизно до жовтня, щоб прийняти рішення щодо запропонованого придбання близькосхідним інвестором 30% акцій Fire Point на суму 760 мільйонів доларів. Українські ЗМІ ідентифікували інвестора як оборонну компанію Edge Group з Еміратів.

Ці інвестиції стануть першим кроком у проєкті будівництва космічного пускового термінала в ОАЕ з метою створення сузір'я європейських супутників на низькій орбіті. Штільєрман зазначив, що розташування країни поруч з Індійським океаном та географічні умови є сприятливими для космічних запусків.

