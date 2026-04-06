Fire Point планирует до 2027 года создать систему ПВО, которая изменит правила игры, — Reuters

Украинская компания Fire Point разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, которую планируют создать до 2027 года как более дешевую альтернативу американскому комплексу Patriot. Проект предусматривает значительное снижение стоимости перехвата баллистических ракет и реализуется при участии европейских партнеров.

Компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты "Фламинго", ведет переговоры с европейскими компаниями по запуску новой системы ПВО до следующего года, сообщило информационное агентство Reuters. Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман заявил, что целью является снижение стоимости перехвата баллистической ракеты до уровня ниже 1 миллиона долларов.

Штильерман также сказал, что Fire Point ожидает одобрения правительства на инвестиции ближневосточного конгломерата, который оценил компанию в 2,5 миллиарда долларов. Это откроет Fire Point двери к новым бизнес-возможностям, включая запуски спутников на низкой орбите.

Годы опыта, приобретенного на поле боя против российских войск, сделали Украину ведущим новатором в сфере недорогих оборонных технологий. С началом войны в Персидском заливе Киев использовал этот опыт для подписания соглашений о безопасности с правительствами всего региона. Хотя правительство недавно ослабило экспортные ограничения военного времени, каждая предложенная сделка все еще подлежит строгим проверкам и государственному одобрению.

Украина и многие другие страны-союзники Запада в значительной степени полагаются на систему Patriot американского производства для остановки баллистических ракет. Но ракеты Patriot становятся все менее доступными на фоне войны США и Израиля против Ирана. А единственная в Европе система ПВО, итало-французская SAMP/T, производится в относительно небольшом количестве.

"Если нам удастся уменьшить это до менее чем 1 миллиона долларов, это... изменит правила игры в решениях противовоздушной обороны. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года", — сказал Штильерман

Штильерман отказался назвать европейские компании, которые участвовали в переговорах по разработке новой системы, но сказал, что Fire Point "глубоко заинтересована" в сотрудничестве в области радаров, систем самонаведения ракет и систем связи — отраслей, где ей не хватает опыта.

Штильерман сообщил, что Fire Point сейчас находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет. Он указал, что меньшая ракета FP-7 с дальностью полета около 300 км получит свое первое военное развертывание "в ближайшее время", описав ее как подобную баллистической системе малой дальности ATACMS компании Lockheed Martin. Штильерман добавил, что более крупная ракета, FP-9, способная нести 800-килограммовую боеголовку на расстояние до 850 км, вскоре начнет испытания и позволит Москве оказаться в зоне действия баллистического арсенала Украины.

По его словам, антимонопольный орган Украины имеет время примерно до октября, чтобы принять решение относительно предложенного приобретения ближневосточным инвестором 30% акций Fire Point на сумму 760 миллионов долларов. Украинские СМИ идентифицировали инвестора как оборонную компанию Edge Group из Эмиратов.

Эти инвестиции станут первым шагом в проекте строительства космического пускового терминала в ОАЭ с целью создания созвездия европейских спутников на низкой орбите. Штильерман отметил, что расположение страны рядом с Индийским океаном и географические условия являются благоприятными для космических запусков.

Напомним, что украинская компания Fire Point, которая работает над ракетой Flamingo, ранее сообщала о разработке новых баллистических решений. Речь шла о перспективных ракетах, способных поражать цели на значительном расстоянии, в том числе потенциально и в Москве.

