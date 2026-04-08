АМКУ отклонил заявку компании из ОАЭ на покупку акций Fire Point

Антимонопольный комитет Украины вернул без рассмотрения заявку компании из Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group на приобретение доли в производителе дронов Fire Point. Речь идет об инвестиции на 760 млн долларов, которая могла оценить украинскую оборонную компанию примерно в 2,5 млрд долларов.

В письменном ответе на вопрос комитет сообщил, что получил заявку 30 декабря, но не принял ее к рассмотрению, поскольку она не соответствовала необходимым критериям.

Комитет подтвердил, что контрагентом сделки была компания EDGE Group из ОАЭ, о чем ранее сообщали украинские СМИ со ссылкой на неназванные источники. Компания Fire Point не ответила на запрос о комментарии. Украинская компания не назвала лицо, которое покупает долю ее акций. EDGE Group тоже не ответила на запрос о комментарии по сделке.

Соучредитель Fire Point Денис Штильерман на прошлой неделе в интервью Reuters рассказал, что приобретение 30% акций, рассматривается антимонопольным комитетом Украины, который имел время примерно до октября, чтобы принять решение.

Основанная после вторжения России в 2022 году, компания Fire Point считается образцом оборонной промышленности Украины. Она производит большинство дальнобойных беспилотников, которые Украина использует для атак в войне с Россией, а также крылатую ракету Flamingo.

В своем письменном ответе агентству Reuters комитет не уточнил, какие именно правила были нарушены заявкой, а также когда она была возвращена в Fire Point. Он отметил, что на момент написания статьи не получал другой заявки от Fire Point.

Напомним, что украинская компания Fire Point работает над новой системой ПВО, которая может стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot. Разработчики планируют снизить стоимость перехвата баллистических ракет до менее чем 1 млн долларов за цель. Первые испытания системы против баллистических угроз запланированы на 2027 год.

Ранее мы также информировали, что Fire Point разрабатывает новые дальнобойные системы, способные поражать цели на значительном расстоянии, включая территорию России. В частности, одна из ракет компании имеет потенциальную дальность, позволяющую достигать Москвы. Разработки базируются на опыте боевого применения дронов и ракет во время войны против РФ.