ОПЕК+ готує нове рішення щодо видобутку нафти на тлі кризи на Близькому Сході.

Світові ціни на нафту 22 травня пішли вгору на тлі сумнівів інвесторів щодо швидкого прориву в переговорах між США та Іраном. Водночас ринок усе ще прямує до тижневого зниження через різкі коливання котирувань. Про це повідомляє Reuters.

Станом на день 22 травня ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 92 центи (приблизно 40,73 грн — ред.) — до 105,88 доларів за барель. Американська WTI зросла на 18 центів — до 96,53 доларів за барель. Раніше протягом сесії обидва еталони додавали понад 3%.

Попри це, за підсумками тижня Brent втратила понад 3%, а WTI — близько 6%, оскільки ринок постійно реагує на новини щодо можливого мирного врегулювання між США та Іраном.

Відео дня

Brent і WTI здорожчали після новин про переговори США та Ірану Фото: з відкритих джерел

Як переговори США та Ірану впливають на світовий нафтовий ринок

За даними Reuters, сторони демонструють певний прогрес у переговорах, однак між Вашингтоном і Тегераном залишаються серйозні розбіжності. Йдеться, зокрема, про контроль над запасами іранського урану та ситуацію у Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів світового експорту нафти.

Аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга зазначив, що ринок зараз повністю залежить від заголовків новин та оцінок шансів на укладення мирної угоди.

"Оптимізм щодо можливого перемир’я стримує подальше різке зростання цін, навіть коли Brent наближається до 110 доларів за барель", — пояснив він.

На тлі війни постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку суттєво скоротилися. До конфлікту через цей маршрут проходило близько 20% світових поставок енергії. Наразі ринок недоотримує приблизно 14 млн барелів нафти на добу, а це близько 14% глобальної пропозиції.

Постраждали, зокрема, експортні поставки Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ та Кувейту.

Ціни на нафту — прогноз

У Fitch Solutions вже переглянули прогноз середньої ціни Brent на 2026 рік — від 81,5 доларів до 90 доларів за барель. Там пояснюють це дефіцитом пропозиції, пошкодженням енергетичної інфраструктури на Близькому Сході та тривалим періодом відновлення після війни.

Глава державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC також попередив, що повне відновлення поставок через Ормузьку протоку може затягнутися до 2027 року — навіть якщо бойові дії завершаться вже зараз.

Додатковим фактором невизначеності залишається позиція ОПЕК+. За інформацією ЗМІ, країни-учасниці альянсу можуть погодити лише помірне збільшення видобутку на липень під час зустрічі 7 червня.