Українські АЗС припинили щоденно переглядати вартість пального після стрімкого подорожчання бензину. Ситуація на ринку дещо вирівнялася, тому в більшості мереж водії можуть заправляти транспортний засіб вже за звичними цінами. Водночас на світовому нафтовому ринку зафіксували помітне зниження котирувань. Після різкого зростання 26 травня ціни на нафту впали приблизно на 5%.

Ціни на АЗС — скільки коштує пальне 28 травня

У четвер, 28 травня, в Україні не очікується різких коливань цін на пальне. Ситуація на АЗС залишається стабільною, а основні оператори ринку пропонують бензин, дизельне пальне та автогаз за такими цінами:

“Укрнафта":

бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельне пальне Euro — 85,49 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Що спровокувало падіння цін на нафту

Після різкого стрибка 26 травня нафтові котирування вже наступного дня, 27 травня, помітно просіли. Reuters пише, що падіння сталося після повідомлень іранського державного телебачення про проєкт початкової неофіційної рамкової угоди зі США щодо припинення конфлікту та відновлення роботи Ормузької протоки.

Ця інформація, а також збільшення кількості танкерів, що проходять через протоку, переважили попередні заяви Тегерану про нібито порушення Вашингтоном режиму припинення вогню.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 3,7% і коштували 95,92 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate впала на 5,59%, до 88,70 долара за барель.

Таке падіння перекрило попереднє подорожчання нафти Brent. 27 травня ціни на Brent і WTI протягом дня опускалися до 94,16 та 87,77 долара за барель. Це був найнижчий рівень більш ніж за місяць.

Тим часом аналітик PVM повідомив про помітний прогрес у вирішенні кризи постачання, оскільки кількість суден, які проходять через Ормузьку протоку, зростає. Саме тому, за його словами, ціни на нафту почали знижуватися.

Нагадаємо, 22 травня нафта Brent подорожчала до 105,88 долара за барель. Водночас американська WTI додала 18 центів і сягнула 96,53 долара за барель. Зростання цін було пов’язане із сумнівами інвесторів щодо можливого швидкого прогресу в переговорах між США та Іраном.