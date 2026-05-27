Попри поступове здешевлення окремих видів пального в Україні, ситуація на АЗС може змінитися через новий стрибок світових цін на нафту.

В Україні почала формуватися тенденція до поступового зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз. Однак ситуація на світовому нафтовому ринку залишається нестабільною. Після ударів США по Ірану котирування нафти знову пішли вгору, що потенційно може вплинути й на вартість пального на українських АЗС.

Ціни на нафту зросли на 4%

Атаки США по Ірану ще більше посилили невизначеність навколо можливого укладення мирної угоди найближчим часом та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. На цьому тлі 26 травня нафтові котирування зросли.

Як повідомляє Reuters, поки ринок усе ще очікує на додаткові подробиці щодо потенційної угоди, ситуація на Близькому Сході лише загострюється.

Дані Investing.com свідчать про те, що ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 4% — до 97,42 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate знизилася на 2,28% — до 94,23 долара за барель.

Вартість пального на АЗС України 27 травня

Через різкі коливання нафтових котирувань в Україні спостерігалося зростання цін на бензин. Та, останні дані свідчать про певне зниження вартості окремих видів пального.

За інформацією порталу “Мінфін”, 26 травня преміальний бензин подешевшав до 79,86 грн/л (-0,16). Також знизилась середня вартість дизельного пального — до 86,87 грн/л (-0,12), автогаз подешевшав до 46,70 грн/л (-0,33).

26 травня середня вартість дизеля знизилась до 86,87 грн/л

Водночас бензин А-95 подорожчав до 75,80 грн/л(+0,01), а пальне А-92 зріс у ціні до 69,65 грн/л (+0,03).

Очікується, що 27 травня великі мережі АЗС продаватимуть пальне за такими цінами:

“Укрнафта":

бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,90 грн/л;

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 85,49 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше Фокус писав, що влітку ситуація з цінами на пальне покращиться. За прогнозом експерта, бензин може продовжити дешевшати.