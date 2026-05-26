На світовому ринку нафти відбулося різке падіння котирувань. Фокус з’ясував, чи вплинуло здешевлення нафти на ціни на українських АЗС 26 травня.

Нафта подешевшала через переговори США та Ірану

25 травня світові ціни на нафту опустилися приблизно на 5% і досягли двотижневих мінімумів. Reuters пише, що падіння відбулося на тлі зростання оптимізму щодо можливого прогресу в мирних переговорах між США та Іраном.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,97 долара, або 4,8%, до 98,57 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,85 долара, або 5%, до 91,75 долара за барель. Обидва контракти торгувалися на найнижчих рівнях із 7 травня.

За даними джерел, головний перемовник Ірану та міністр закордонних справ країни перебували в Досі, де обговорювали з прем’єр-міністром Катару можливу угоду зі США. Вона має зупинити тримісячну війну та дати сторонам 60 днів для фінального врегулювання.

Попри це, аналітики не очікують миттєвого відновлення нормальних потоків нафти навіть у разі укладання домовленості. Оскільки на ремонт пошкодженої нафтогазової інфраструктури можуть знадобитися місяці.

Ціни на АЗС 26 травня

Вартість дизельного пального залишається відносно стабільною і не змінюється щоденно. Натомість ціни на бензин традиційно більш чутливі до ситуації на світовому нафтовому ринку, однак наразі не спостерігаються зміни у бік зниження.

26 травня на найбільших мережах АЗС очікуються такі ціни.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 85,49 грн/л;

дизель upg — 87,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше експерт припускав, що ціни на пальне в Україні можуть почати знижуватися вже цього тижня. За його словами, цьому сприяє ситуація на геополітичному ринку.