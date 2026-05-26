Цены на АЗС Украины: сколько стоит заправить автомобиль 26 мая
Мировые цены на нефть резко просели на фоне переговоров между США и Ираном. Сколько теперь стоит бензин и дизель в Украине — читайте в обзоре.
На мировом рынке нефти произошло резкое падение котировок. Фокус выяснил, повлияло ли удешевление нефти на цены на украинских АЗС 26 мая.
Нефть подешевела из-за переговоров США и Ирана
25 мая мировые цены на нефть опустились примерно на 5% и достигли двухнедельных минимумов. Reuters пишет, что падение произошло на фоне роста оптимизма относительно возможного прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.Важно
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,97 доллара, или 4,8%, до 98,57 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4,85 доллара, или 5%, до 91,75 доллара за баррель. Оба контракта торговались на самых низких уровнях с 7 мая.
По данным источников, главный переговорщик Ирана и министр иностранных дел страны находились в Дохе, где обсуждали с премьер-министром Катара возможное соглашение с США. Оно должно остановить трехмесячную войну и дать сторонам 60 дней для финального урегулирования.
Несмотря на это, аналитики не ожидают мгновенного восстановления нормальных потоков нефти даже в случае заключения договоренности. Поскольку на ремонт поврежденной нефтегазовой инфраструктуры могут потребоваться месяцы.
Цены на АЗС 26 мая
Стоимость дизельного топлива остается относительно стабильной и не меняется ежедневно. Зато цены на бензин традиционно более чувствительны к ситуации на мировом нефтяном рынке, однако пока не наблюдаются изменения в сторону снижения.
26 мая на крупнейших сетях АЗС ожидаются следующие цены.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;
- бензин А-95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-92 — 69,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 45,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 77,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;
- бензин А-98 — 82,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;
- автомобильный газ — 46,70 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 84,90 грн/л;
- бензин upg95 — 79,90 грн/л;
- бензин А-95 — 77,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 85,49 грн/л;
- дизель upg — 87,90 грн/л;
- газ — 45,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Напомним, ранее эксперт предполагал, что цены на топливо в Украине могут начать снижаться уже на этой неделе. По его словам, этому способствует ситуация на геополитическом рынке.