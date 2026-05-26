Угода з Іраном виглядає дуже погано: до чого домовилися Трамп і Тегеран

Спроби укласти угоду і відкрити Ормузьку протоку відбуваються на тлі "перемир'я", поки США завдали ударів по Ірану, після чого там заявили, що противникам треба "готувати бункери".

Дональд Трамп каже, що угода близька. Але в статусі переговорів між Америкою та Іраном заплуталися навіть експерти. Тож варто розібратися, на якій вони зараз стадії і наскільки близький кінець енергетичної кризи, спровокованої блокадою Ормузької протоки. Фокус зібрав усе, що відомо.

Угода Трампа з Іраном — що відбувається зараз

Дипломати у Вашингтоні вирушили в довгі вихідні на честь Дня пам'яті з надією, що угода може бути укладена найближчим часом. Офіційні особи з Пакистану і Катару, які допомагають у посередництві, відвідали Тегеран, столицю Ірану, минулої п'ятниці. Після телефонної розмови з регіональними лідерами в суботу президент Дональд Трамп заявив, що угоду було "значною мірою погоджено", її оприлюднять "незабаром".

В Ірані дають зрозуміти, що угода Трампу потрібна більше, ніж їм самим

Однак уже в неділю Трамп заявив, що його представникам не слід "поспішати" з укладенням угоди. Його радники тепер кажуть, що це може зайняти ще тиждень. А потім президент США опублікував зображення американського військового літака, що несе бомбу зі словами "дякую за вашу увагу до цього питання".

Америка та Іран перебувають у стані припинення вогню вже майже два місяці, хоча спочатку це передбачалося як двотижневе перемир'я. Вони дійсно ближче до угоди, але не до тієї угоди, яка, на думку Трампа, покладе край війні. У кращому разі це, ймовірно, дасть час для подальших, складніших переговорів — це буде угода, щоб продовжувати говорити про остаточну угоду.

Угода, яку, ймовірно, США можуть укласти з Іраном, подовжить наявне перемир'я щонайменше на 60 днів і позначить низку загальних принципів: відновлення роботи Ормузької протоки, введення обмежень на ядерну програму Ірану і надання Ірану звільнення від санкцій. Обидві сторони проведуть літо, обговорюючи, як реалізувати ці принципи.

Іран може погодитися на багаторічний мораторій на збагачення урану. Але незрозуміло, хто перевірятиме, чи виконується ця умова? Які етапи мають бути пройдені, перш ніж Америка скасує санкції?

Американські чиновники заявляють, що готові надати Ірану виняток, який дає змогу експортувати певну кількість нафти, але не готові вживати подальших кроків — як-от розблокування мільярдів доларів іранських активів, заморожених в іноземних банках, — доти, доки не буде досягнуто прогресу в ядерних переговорах.

Інша суперечка стосується запасів Ірану, що налічують понад 400 кг урану, збагаченого до рівня, близького до збройового. Президент Америки та його союзники стверджують, що Іран погодився вивезти його за межі країни. Іран заявляє, що не буде цього робити, хоча і готовий знизити чистоту урану на місці видобутку. Учасники переговорів шукають компроміс: можливо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), ядерний наглядовий орган ООН, могло б узяти під свій контроль ядерне паливо і контролювати його розведення.

Угода з Іраном не означає, що нафтова криза скінчиться

Арабські союзники США теж прагнуть угоди. Навіть Об'єднані Арабські Емірати, безумовно, найбільш войовничі з усіх, останніми днями тихо почали закликати пана Трампа припинити війну. Усі в Перській затоці відчайдушно хочуть знову відкрити протоку і покласти край багатомісячній економічній кризі. Нафтотрейдери були в захваті: ціна на нафту марки Brent впала на 6% на відкритті азійських ринків у понеділок вранці, до 94 доларів за барель. Але це нічого не означає.

США блокують Ормузьку протоку

Припустимо, Іран погодиться знову відкрити Ормузьку протоку. Але є проблема: щоб відновити постачання нафти і газу, танкери повинні будуть повернутися в регіон. Деякі з них зараз забирають вантажі в Атлантиці; їм знадобляться місяці, щоб завершити поточні постачання і повернутися в Перську затоку. Потім виробникам потрібно буде відновити роботу законсервованих нафтових свердловин і заводів зі зрідження газу — складний процес, який може зайняти тижні. Усе це потребуватиме набагато більше 60 днів. Це ставить виробників, вантажовідправників і страховиків перед дилемою: чи можуть вони ризикувати поверненням до нормальної ситуації в Перській затоці, коли немає гарантії, що Америка та Іран досягнуть остаточної угоди, і що перемир'я буде продовжено знову?

Ормузька протока все ще закрита і залишається закритою

Деякі дипломати й аналітики у Вашингтоні вважають, що Трамп не захоче відновлювати війну так близько до проміжних виборів. Інші вважають, що він уже списав вибори з рахунків і є побоювання, що літні переговори закінчаться осінніми бойовими діями.

Перемир'я з Іраном перервали обстріли та погрози

Згідно з даними Центрального командування США, вранці 26 травня американські військові вдарили по пускових установках ракет і мінних катерах в Ормузькій протоці, ключовому нафтопроводі на Близькому Сході, який Іран фактично перекрив в умовах війни.

США вдарили по Ірану на тлі перемир'я

"Сьогодні американські війська завдали ударів з метою самооборони на півдні Ірану, щоб захистити наших військовослужбовців від загроз з боку іранських сил", — заявив у понеділок увечері прессекретар Центрального командування США Тім Гокінс.

Після цього Трамп написав у блозі Truth Social, що переговори про припинення війни з Іраном "йдуть добре".

А в Тегерані витримали паузу, перш ніж виступити з погрозами. Доктор Ібрагім Резаї, прессекретар комітету національної безпеки Ірану, повідомив: "Власникам скляних будинків: готуйте свої сховища. Готуйте свої бункери".

Несподівано висловився і Моджтаба Хаменеї, верховний лідер Ірану, який ще жодного разу не з'являвся на публіці після поранень. Він обіцяє новий Близький Схід без американських плацдармів: за його словами, держави Перської затоки більше не прикриватимуть бази США, і США більше не матимуть безпечного притулку в регіоні, оскільки Тегеран і Вашингтон обговорюють межі для припинення тримісячної війни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запропонував країнам Перської затоки "дружити" з Ізраїлем, але це було зустрінуте мовчанням, оскільки у багатьох країн Близького Сходу немає навіть дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Раніше стало відомо, що війна з Іраном обійшлася США в 29 мільярдів доларів, причому військові втратили 42 літаки.