Сделка с Ираном выглядит очень плохо: до чего договорились Трамп и Тегеран

Попытки заключить сделку и открыть Ормузский пролив происходят на фоне "перемирия", пока США нанесли удары по Ирану, после чего там заявили, что противникам надо "готовить бункеры".

Дональд Трамп говорит, что соглашение близко. Но в статусе переговоров между Америкой и Ираном запутались даже эксперты. Так что стоит разобраться на какой они сейчас стадии и как близок конец энергетического кризиса, спровоцированный блокадой Ормузского пролива. Фокус собрал все, что известно.

Сделка Трампа с Ираном – что происходит сейчас

Дипломаты в Вашингтоне отправились в длинные выходные в честь Дня памяти с надеждой, что сделка может быть заключена в ближайшее время. Официальные лица из Пакистана и Катара, которые помогают в посредничестве, посетили Тегеран, столицу Ирана, в минувшую пятницу. После телефонного разговора с региональными лидерами в субботу президент Дональд Трамп заявил, что сделка была "в значительной степени согласована" и будет обнародована "вскоре".

В Иране дают понять, что сделка Трампу нужна больше, чем им самим

Однако уже в воскресение Трамп заявил, что его представителям не следует "спешить" с заключением соглашения. Его советники теперь говорят, что это может занять еще неделю. А потом президент США опубликовал изображение американского военного самолета, несущего бомбу со словами "спасибо за ваше внимание к этому вопросу".

Америка и Иран находятся в состоянии прекращения огня уже почти два месяца, хотя изначально это предполагалось как двухнедельное перемирие. Они действительно ближе к соглашению, но не к тому соглашению, которое, по мнению Трампа, положит конец войне. В лучшем случае это, вероятно, даст время для дальнейших, более сложных переговоров — это будет сделка, чтобы продолжать говорить об окончательном соглашении.

Сделка, которую, вероятно, США могут заключить с Ираном, продлит существующее перемирие как минимум на 60 дней и обозначит ряд общих принципов: возобновление работы Ормузского пролива, введение ограничений на ядерную программу Ирана и предоставление Ирану освобождения от санкций. Обе стороны проведут лето, обсуждая, как реализовать эти принципы.

Иран может согласиться на многолетний мораторий на обогащение урана. Но неясно, кто будет проверять, выполняется ли это условие? Какие этапы должны быть пройдены, прежде чем Америка отменит санкции?

Американские чиновники заявляют, что готовы предоставить Ирану исключение, позволяющее экспортировать некоторое количество нефти, но не готовы предпринимать дальнейшие шаги — такие как разблокировка миллиардов долларов иранских активов, замороженных в иностранных банках, — до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в ядерных переговорах.

Другой спор касается запасов Ирана, насчитывающих более 400 кг урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному. Президент Америки и его союзники утверждают, что Иран согласился вывезти его за пределы страны. Иран заявляет, что не будет этого делать, хотя и готов снизить чистоту урана на месте добычи. Переговорщики ищут компромисс: возможно, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный надзорный орган ООН, могло бы взять под свой контроль ядерное топливо и контролировать его разбавление.

Сделка с Ираном не значит, что нефтяной кризис кончится

Арабские союзники США тоже стремятся к сделке. Даже Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, самые воинственные из всех, в последние дни тихо начали призывать г-на Трампа прекратить войну. Все в Персидском заливе отчаянно хотят вновь открыть пролив и положить конец многомесячному экономическому кризису. Нефтетрейдеры были в восторге: цена на нефть марки Brent упала на 6% на открытии азиатских рынков в понедельник утром, до 94 долларов за баррель. Но это ничего не значит.

США блокируют Ормузский пролив

Предположим, Иран согласится вновь открыть Ормузский пролив. Но есть проблема: чтобы возобновить поставки нефти и газа, танкеры должны будут вернуться в регион. Некоторые из них сейчас забирают грузы в Атлантике; им потребуются месяцы, чтобы завершить текущие поставки и вернуться в Персидский залив. Затем производителям потребуется возобновить работу законсервированных нефтяных скважин и заводов по сжижению газа — сложный процесс, который может занять недели. Все это потребует гораздо больше 60 дней. Это ставит производителей, грузоотправителей и страховщиков перед дилеммой: могут ли они рисковать возвращением к нормальной ситуации в Персидском заливе, когда нет гарантии, что Америка и Иран достигнут окончательного соглашения, и что перемирие будет продлено снова?

Ормузский пролив все еще закрыт и остается закрытым

Некоторые дипломаты и аналитики в Вашингтоне считают, что Трамп не захочет возобновлять войну так близко к промежуточным выборам. Другие считают, что он уже списал выборы со счетов. и опасения, что летние переговоры закончатся осенними боевыми действиями.

Перемирие с Ираном прервали обстрелы и угрозы

Согласно данным Центрального командования США, утром 26 мая американские военные ударили по пусковым установкам ракет и минным катерам в Ормузском проливе , ключевом нефтепроводе на Ближнем Востоке, который Иран фактически перекрыл в условиях войны.

США ударили по Ирану на фоне перемирия

"Сегодня американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил", — заявил в понедельник вечером пресс-секретарь Центрального командования США Тим Хокинс.

После этого Трамп написал в блоге Truth Social, что переговоры о прекращении войны с Ираном "идут хорошо".

А в Тегеране выдержали паузу, прежде, чем выступить с угрозами. Доктор Ибрагим Резаи, пресс-секретарь комитета национальной безопасности Ирана, сообщил: "Владельцам стеклянных домов: готовьте свои убежища. Готовьте свои бункеры".

Неожиданно высказался и Моджтаба Хаменеи, верховный лидер Ирана, который еще не разу не появлялся на публике после ранений. Он обещает новый Ближний Восток без американских плацдармов: по его словам, державы Персидского залива больше не будут прикрывать базы США, и у США больше не будет безопасного убежища в регионе, поскольку Тегеран и Вашингтон обсуждают рамки для прекращения трехмесячной войны.

Напомним, ранее Дональд Трамп предложил странам Персидского залива "дружить" с Израилем, но это было встречено молчанием, так как у многих стран Ближнего Востока нет даже дипломатических отношений с Израилем.

Ранее стало известно, что война с Ираном обошлась США в 29 миллиардов долларов, причем военные потеряли 42 самолета.