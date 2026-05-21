Три истребителя по 100 млн за штуку и еще 39 самолетов: сколько потеряли ВВС США в Иране

Оказалось, что во время военной операции "Эпическая ярость" в Иране, США потеряли техники на баснословную сумму. И часть была потеряна в результате "дружественного огня".

Согласно докладу Конгресса , в ходе войны с Ираном были потеряны или повреждены 42 американских самолета , в том числе три истребителя стоимостью 300 миллионов долларов, уничтоженные в результате огня по своим, пишет Daily Mail.

ПВО США тоже было повреждено

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, с начала войны 28 февраля было уничтожено в общей сложности 32 летательных аппарата, в том числе 24 беспилотника MQ-9 Reaper, стоимость которых составляет примерно 30 миллионов долларов за единицу.

В числе потерь — четыре истребителя F-15E Strike Eagle, три из которых были сбиты кувейтской ПВО в результате ошибки дружественного огня 1 марта. Четвертый был сбит иранскими силами 3 апреля, что спровоцировало операцию, которую Дональд Трамп назвал "самой дерзкой операцией в истории США" по ​​спасению пилота и офицера по вооружению.

Два самолета MC-130J Commando II, специально модифицированная версия Super Hercules, используемая для секретных операций, были преднамеренно уничтожены на земле в Иране во время спасательной операции после того, как они не смогли взлететь. В ходе той же операции иранским огнем был сбит штурмовик A-10 Warthog.

12 марта в Ираке потерпел крушение самолет-заправщик ВВС США KC-135 , в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

Самолет США со следами от шрапнели

В ходе операции "Эпическая ярость" были повреждены десять самолетов, в том числе шесть, оказавшихся на земле на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии во время ракетного и беспилотного обстрела со стороны Ирана.

Среди них был самолет E-3 Sentry AWACS, один из самых ценных разведывательных самолетов ВВС, который стоял на "незащищенной рулежной дорожке", когда иранские ракеты прорвали оборону базы.

В ходе поисково-спасательной операции по поиску сбитого истребителя F-15E вертолет HH-60W Jolly Green II также получил повреждения от огня из стрелкового оружия.

Согласно сообщениям других источников, реальное число потерь еще выше, , поскольку во время спасательной операции были также уничтожены четыре вертолета специального назначения Little Bird, данные о потерях которых не отражены в подсчетах Конгресса.

Стоимость войны с Ираном выросла до 29 миллиардов долларов, заявил контролер Пентагона Хэй Херст на слушаниях в Конгрессе в мае, отметив, что цифры выросли по сравнению с 25 миллиардами долларов всего две недели назад.

Основная часть средств была использована на замену боеприпасов и ремонт оборудования, но также включает оперативные расходы на поддержание боеготовности войск.

Резкий рост издержек войны происходит на фоне усиливающегося давления на Дональда Трампа с целью прекращения конфликта, а блокада Ираном Ормузского пролива сотрясает мировые рынки.

