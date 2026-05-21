Три винищувачі по 100 млн за штуку і ще 39 літаків: скільки втратили ВПС США в Ірані

Виявилося, що під час військової операції "Епічна лють" в Ірані, США втратили техніки на нечувану суму. І частина була втрачена внаслідок "дружнього вогню".

Згідно з доповіддю Конгресу, під час війни з Іраном було втрачено або пошкоджено 42 американські літаки, зокрема три винищувачі вартістю 300 мільйонів доларів, знищені в результаті вогню по своїх, пише Daily Mail.

ППО США теж було пошкоджено

Згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу, з початку війни 28 лютого було знищено загалом 32 літальних апарати, зокрема 24 безпілотники MQ-9 Reaper, вартість яких становить приблизно 30 мільйонів доларів за одиницю.

Серед втрат — чотири винищувачі F-15E Strike Eagle, три з яких було збито кувейтською ППО внаслідок помилки дружнього вогню 1 березня. Четвертий був збитий іранськими силами 3 квітня, що спровокувало операцію, яку Дональд Трамп назвав "найзухвалішою операцією в історії США" з порятунку пілота і офіцера з озброєння.

Два літаки MC-130J Commando II, спеціально модифікована версія Super Hercules, яка використовується для секретних операцій, були навмисно знищені на землі в Ірані під час рятувальної операції після того, як вони не змогли злетіти. Під час тієї ж операції іранським вогнем було збито штурмовик A-10 Warthog.

12 березня в Іраку зазнав аварії літак-заправник ВПС США KC-135 , унаслідок чого загинули всі шість членів екіпажу.

Літак США зі слідами від шрапнелі

Під час операції "Епічна лють" було пошкоджено десять літаків, зокрема шість, які опинилися на землі на авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії під час ракетного і безпілотного обстрілу з боку Ірану.

Серед них був літак E-3 Sentry AWACS, один із найцінніших розвідувальних літаків ВПС, який стояв на "незахищеній руліжній доріжці", коли іранські ракети прорвали оборону бази.

Під час пошуково-рятувальної операції з пошуку збитого винищувача F-15E гелікоптер HH-60W Jolly Green II також зазнав пошкоджень від вогню зі стрілецької зброї.

Згідно з повідомленнями інших джерел, реальна кількість втрат ще вища, , оскільки під час рятувальної операції було також знищено чотири вертольоти спеціального призначення Little Bird, дані про втрати яких не відображені в підрахунках Конгресу.

Вартість війни з Іраном зросла до 29 мільярдів доларів, заявив контролер Пентагону Хей Херст на слуханнях у Конгресі в травні, зазначивши, що цифри зросли порівняно з 25 мільярдами доларів лише два тижні тому.

Основна частина коштів була використана на заміну боєприпасів і ремонт обладнання, але також включає оперативні витрати на підтримку боєготовності військ.

Різке зростання витрат війни відбувається на тлі посилення тиску на Дональда Трампа з метою припинення конфлікту, а блокада Іраном Ормузької протоки стрясає світові ринки.

