"Повисла пауза": Трамп призвал страны Ближнего востока "дружить" с Израилем, те ответили молчанием

Казус в том, что с просьбой к мусульманским лидерам присоединиться к Авраамским соглашениям после окончания войны с Ираном, Трамп обратился к главам тех государств, которые вообще не имеют дипломатических отношений с Израилем.

Лидеры, особенно Саудовской Аравии, Катара и Пакистана были настолько удивлены просьбой Трампа, что возникла неловкая пауза. "В трубке воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли они еще здесь", — сказал один из американских чиновников, пишет Axios.

В ходе телефонной конференции на минувших выходных Дональд Трамп заявил лидерам ряда арабских и других мусульманских стран, что в случае достижения соглашения о прекращении войны с Ираном он хочет, чтобы их страны подписали мирные соглашения с Израилем.

Источники сообщили, что президент США обсуждал готовящееся соглашение с Ираном с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

Відео дня

Лидеры, в том числе президент ОАЭ Мохаммед бин Заид, который придерживается более жесткой позиции по отношению к войне с Ираном, заявили о своей поддержке этой войны.

"Все они говорили: "Мы с вами в этой сделке. И если она не сработает, мы тоже будем с вами", — сказал американский чиновник.

Трамп сказал лидерам, что следующим его собеседником станет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и подчеркнул, что надеется на скорый звонок от имени израильского лидера.

Трамп заявил лидерам, что после окончания войны с Ираном он ожидает, что все, кто еще не является участником Авраамских соглашений или не имеет мирных договоров с Израилем, присоединятся к ним и нормализуют отношения с еврейским государством, чем очень удивил своих собеседников.

Затем Трамп сообщил лидерам, что его посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф займутся этим вопросом в ближайшие недели.

Официально Трамп поблагодарил "все страны Ближнего Востока за их поддержку и сотрудничество, которое будет еще больше усилено и укреплено благодаря их присоединению к странам, подписавшим исторические Авраамские соглашения".

Он выдвинул идею о том, что Иран когда-нибудь присоединится к Авраамским соглашениям. Для этого Тегерану необходимо признать Израиль, чего он отказывается делать уже несколько десятилетий. Нынешний иранский режим считает Израиль врагом и стремится к его уничтожению.

Стоит отметить, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман выражал готовность нормализовать отношения с Израилем, но за последний год он охладел к этому вопросу.

В ноябре прошлого года во время встречи в Овальном кабинете Трамп предложил бен Салману присоединиться к Авраамским соглашениям. Саудовский наследный принц отказался и беседа стала напряженной.

Иранская война и разногласия Саудовской Аравии с ОАЭ подтолкнули Королевство к более скептической и жесткой позиции по отношению к крайне правому правительству Израиля.

Саудовские чиновники по-прежнему требуют от Израиля в качестве условия нормализации отношений необратимого и ограниченного по времени пути создания палестинского государства. Израильское правительство отказывается выполнить это требование.

Напомним, ранее стало известно, что США и Иран приблизились к заключению масштабного соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе и частичном ослаблении санкций. Стороны уже согласовали проект меморандума, который предусматривает 60-дневное продление режима прекращения огня.

При этом между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный телефонный разговор из-за Ирана. Нетаньяху был в ярости от попыток Вашингтона продвинуть дипломатическое соглашение с Тегераном.