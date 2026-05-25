"Повисла пауза": Трамп закликав країни Близького сходу "дружити" з Ізраїлем, ті відповіли мовчанням

Казус у тому, що з проханням до мусульманських лідерів приєднатися до Авраамських угод після закінчення війни з Іраном, Трамп звернувся до глав тих держав, які взагалі не мають дипломатичних стосунків з Ізраїлем.

Лідери, особливо Саудівської Аравії, Катару та Пакистану були настільки здивовані проханням Трампа, що виникла незручна пауза. "У слухавці запанувала тиша, і Трамп пожартував, запитавши, чи всі вони ще тут", — сказав один з американських чиновників, пише Axios.

Під час телефонної конференції на минулих вихідних Дональд Трамп заявив лідерам низки арабських та інших мусульманських країн, що в разі досягнення угоди про припинення війни з Іраном він хоче, щоб їхні країни підписали мирні угоди з Ізраїлем.

Джерела повідомили, що президент США обговорював угоду з Іраном, яку готували, з лідерами Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну.

Лідери, зокрема президент ОАЕ Мохаммед бін Заїд, який дотримується більш жорсткої позиції щодо війни з Іраном, заявили про свою підтримку цієї війни.

"Усі вони говорили: "Ми з вами в цій угоді. І якщо вона не спрацює, ми теж будемо з вами", — сказав американський чиновник.

Трамп сказав лідерам, що наступним його співрозмовником стане прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, і підкреслив, що сподівається на швидкий дзвінок від імені ізраїльського лідера.

Трамп заявив лідерам, що після закінчення війни з Іраном він очікує, що всі, хто ще не є учасником Авраамських угод або не має мирних договорів з Ізраїлем, долучаться до них і нормалізують відносини з єврейською державою, чим дуже здивував своїх співрозмовників.

Потім Трамп повідомив лідерам, що його посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф займуться цим питанням найближчими тижнями.

Офіційно Трамп подякував "усім країнам Близького Сходу за їхню підтримку і співробітництво, яке буде ще більше посилене і зміцнене завдяки їхньому приєднанню до країн, що підписали історичні Авраамські угоди".

Він висунув ідею про те, що Іран коли-небудь приєднається до Авраамських угод. Для цього Тегерану необхідно визнати Ізраїль, чого він відмовляється робити вже кілька десятиліть. Нинішній іранський режим вважає Ізраїль ворогом і прагне його знищення.

Варто зазначити, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман висловлював готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем, але за останній рік він охолов до цього питання.

У листопаді минулого року під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп запропонував бен Салману приєднатися до Авраамських угод. Саудівський наслідний принц відмовився і бесіда стала напруженою.

Іранська війна і розбіжності Саудівської Аравії з ОАЕ підштовхнули Королівство до скептичнішої і жорсткішої позиції щодо крайнього правого уряду Ізраїлю.

Саудівські чиновники, як і раніше, вимагають від Ізраїлю як умови нормалізації відносин незворотного й обмеженого в часі шляху створення палестинської держави. Ізраїльський уряд відмовляється виконати цю вимогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США та Іран наблизилися до укладення масштабної угоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та часткового послаблення санкцій. Сторони вже погодили проєкт меморандуму, який передбачає 60-денне продовження режиму припинення вогню.

При цьому між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом США Дональдом Трампом виникла напружена телефонна розмова через Іран. Нетаньяху був розлючений від спроб Вашингтона просунути дипломатичну угоду з Тегераном.