Топливо в Украине начало дешеветь: какие цены предлагают АЗС 27 мая
Несмотря на постепенное удешевление отдельных видов топлива в Украине, ситуация на АЗС может измениться из-за нового скачка мировых цен на нефть.
В Украине начала формироваться тенденция к постепенному снижению цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. Однако ситуация на мировом нефтяном рынке остается нестабильной. После ударов США по Ирану котировки нефти снова пошли вверх, что потенциально может повлиять и на стоимость топлива на украинских АЗС.
Цены на нефть выросли на 4%
Атаки США по Ирану еще больше усилили неопределенность вокруг возможного заключения мирного соглашения в ближайшее время и восстановления судоходства через Ормузский пролив. На этом фоне 26 мая нефтяные котировки выросли.Важно
Как сообщает Reuters, пока рынок все еще ожидает дополнительных подробностей относительно потенциальной сделки, ситуация на Ближнем Востоке только обостряется.
Данные Investing.com свидетельствуют о том, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4% — до 97,42 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 2,28% — до 94,23 доллара за баррель.
Стоимость топлива на АЗС Украины 27 мая
Из-за резких колебаний нефтяных котировок в Украине наблюдался рост цен на бензин. Но, последние данные свидетельствуют об определенном снижении стоимости отдельных видов топлива.
По информации портала "Минфин", 26 мая премиальный бензин подешевел до 79,86 грн/л (-0,16). Также снизилась средняя стоимость дизельного топлива — до 86,87 грн/л (-0,12), автогаз подешевел до 46,70 грн/л (-0,33).
В то же время бензин А-95 подорожал до 75,80 грн/л (+0,01), а топливо А-92 вырос в цене до 69,65 грн/л (+0,03).
Ожидается, что 27 мая крупные сети АЗС будут продавать топливо по таким ценам:
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 76,90 грн/л;
- бензин А-95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-92 — 69,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 45,90 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;
- бензин А-98 — 82,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;
- автомобильный газ — 45,70 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 84,90 грн/л;
- бензин upg95 — 78,90 грн/л;
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 85,49 грн/л;
- дизель upg — 87,90 грн/л;
- газ — 45,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Ранее Фокус писал, что летом ситуация с ценами на топливо улучшится. По прогнозу эксперта, бензин может продолжить дешеветь.