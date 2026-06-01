1 июня крупные сети АЗС оставили цены на топливо почти на прежнем уровне. Сколько стоят бензин и дизель — читайте в обзоре.

Май завершился снижением цен на мировом нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть упали примерно на 2%. Поскольку рынок топлива в Украине зависит от мировых котировок, удешевление нефти потенциально может сказаться на стоимости бензина и дизеля на АЗС в июне.

Цены на АЗС — сколько стоят бензин и дизель 1 июня

Июнь для украинских автомобилистов начнется уже со знакомых цен на стелах АЗС. После стремительного подорожания бензина в мае в конце месяца операторы начали несколько снижать стоимость топлива. Это коснулось не только бензина, но и дизельного топлива.

АЗС Украины предлагают бензин от 74,90 грн за литр Фото: freepik

По состоянию на 1 июня водители смогут заправлять свои авто по таким ценам:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

бензин А-92 — 69,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 82,90 грн/л;

дизельное топливо — 85,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 87,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо — 88,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 79,90 грн/л;

бензин А-98 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 45,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 84,90 грн/л;

бензин upg95 — 78,40 грн/л;

бензин А-95 — 76,40 грн/л;

дизельное топливо Euro — 84,26 грн/л;

дизель upg — 86,90 грн/л;

газ — 45,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.

Перед выходными ситуация между США и Ираном вызвала падение цен на нефть

29 мая цены на нефтяные фьючерсы снизились более чем на 2%. Reuters пишет, что это стало самым большим недельным падением с начала апреля. Рынок отреагировал на сообщения о возможной договоренности между США и Ираном о продлении режима прекращения огня.

Данные Investing.com свидетельствуют о том, что стоимость нефти Brent упала до 90,33 доллара за баррель (-2,51%). Тогда как фьючерсы на американскую нефть WTI снизились до 86,59 доллара (-2,65%).

По итогам недели Brent подешевела примерно на 11%, что стало самым стремительным недельным падением за семь лет. В то же время WTI потеряла почти 10%, показав самое большое недельное снижение за шесть лет. Оба нефтяных бенчмарка опустились до самого низкого уровня с середины апреля.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что, несмотря на ограниченный поток нефти через Ормузский пролив и сокращение запасов, рынок остается сосредоточенным на возможности сделки между США и Ираном. Некоторые игроки рынка смогли закрыть свои длинные позиции во время падения цен.

Напомним, 28 мая на нефтяном рынке происходил рост цен. Тогда фьючерсы на Brent выросли до 93,38 доллара за баррель.